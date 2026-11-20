У початковому проєкті документа була згадка про Україну, проте в остаточній версії декларації її вже не залишилося.

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США вилучили пункт про Україну з декларації Трампа, Сі та Путіна / Колаж: Главред, фото: скриншот, УНІАН

Що відомо:

США домоглися вилучення пункту про Україну з декларації саміту в Китаї

Причиною вилучення є невдале формулювання

Стубб вважає, що європейським лідерам доведеться зустрітися з Путіним

У початковому варіанті декларації тристороннього саміту США, Росії та Китаю був пункт про Україну, однак американська сторона домоглася його вилучення через невдале формулювання. Про це розповів президент Фінляндії Александр Стубб 19 листопада після зустрічі Коаліції охочих у Берліні, повідомляє Helsingin Sanomat.

За словами фінського президента, перед зустріччю в Берліні з’ясувалося, що в декларації саміту в китайському Шеньчжені спочатку передбачили окремий пункт щодо України. Проте в остаточній версії документа його вже не було.

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"Формулювання було невдалим, тому США його вилучили. Думаю, це добре", - сказав Стубб.

Стубб допустив особисту зустріч європейських лідерів із Путіним

Президент Фінляндії також висловив переконання, що європейським лідерам рано чи пізно доведеться зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб наблизити завершення війни в Україні.

Зазначається, що в четвер Путін заявив, що Москва запропонувала запросити представників Європи до російської столиці для обговорення мирних переговорів. На запитання, чи погодяться європейці на таку поїздку, Стубб відповів: "Важко сказати".

"Можливо, перше – це дзвінок, який варто зробити з осі E3–E5. Припускаю, що на якомусь етапі й європейським очільникам доведеться зустрітися з Путіним. Інакше ця війна не скінчиться", – наголосив фінський лідер.

До групи E3 входять Німеччина, Франція та Велика Британія, а E5 охоплює ще й Польщу та Італію.

Що Трамп сказав європейським лідерам про війну в Україні

Стубб також розповів, що президент США Дональд Трамп зателефонував учасникам зустрічі Коаліції охочих зі свого літака одразу після вильоту з Китаю.

За словами фінського президента, Трамп наголосив на необхідності завершити війну в Україні, щоб Європа могла спрямувати кошти на інші потреби. Американський лідер також вважає, що європейцям варто безпосередньо контактувати з Путіним.

"Факт у тому, що в Росії є лише одна людина, яка вирішує питання війни і миру, і це президент Володимир Путін", - підсумував Стубб.

Чому зустріч Трампа, Путіна та Сі не принесла прориву?

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний напередодні зустрічі в інтерв’ю "Главреду" попередив, що порівняння саміту з "новою Ялтою" вигідні насамперед Москві.

"Звісно, росіяни хочуть саме так це подати, але ця версія - симулякр російської пропаганди, який чітко вписується в конструювання реальності, розпочате нею вже давно", - зазначив експерт.

Говорячи про позицію Пекіна, Розумний підкреслив, що Китай уникає конкретики в питанні війни.

"Китай дуже послідовно дистанціюється від предметного обговорення", - пояснив він.

При цьому, за оцінкою експерта, торги між Вашингтоном і Москвою тривають вже давно і поки що не дали результатів.

"Путін і Трамп ведуть переговори з самого приходу Трампа до влади", - підкреслив Розумний.

Позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council Мирослава Гонгадзе у коментарі Atlantic Council звернула увагу на цілі Кремля на цих переговорах.

"Путін прагне визнання Росії як великої держави та визнання її сфери впливу", - зазначила вона.

Позиція китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Саміт Трампа, Сі й Путіна - що відомо

Главред писав, що напередодні саміту Білий дім називав головною темою зустрічі в Шеньчжені скорочення ядерних арсеналів. Тоді ж у Вашингтоні наголошували, що Україна не стоїть на порядку денному тристоронніх переговорів. Окремої угоди за підсумками зустрічі у США не очікували.

Нагадаємо, тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії тривала близько півтори години й не принесла проривів. Екс-голова ЦПД Андрій Коваленко проаналізував підсумки переговорів у Китаї та їхні наслідки для України. За його словами, позиція США щодо Тайваню проясниться у 2027 році.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував результати тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив про нібито досягнуте взаєморозуміння щодо міжнародних питань, знову звинуватив Україну в розв'язанні війни та пригрозив болючою відповіддю на удари по Кримському мосту. Крім того, глава Кремля висунув умови завершення війни, висловився проти територіальних поступок Росії та розповів про можливу участь Європи в подальших переговорах.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters заявив, що домовитися з Китаєм та Росією про обмеження ядерної зброї буде дуже складно, бо жодна держава не хоче добровільно віддавати половину свого арсеналу.

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