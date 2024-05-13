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Полетіла зграя дронів та арта: ЗСУ розгромили колону РФ на Харківщині

Ангеліна Підвисоцька
13 травня 2024, 18:09
903
Російські окупанти намагалися прорватися в Харківській області, але українські захисники їх майстерно зупинили.
дрон, бои в Харьковской области
ЗСУ розгромили колону техніки РФ на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Українські військові вщент розгромили російську колону техніки та піхоту окупантів, які намагалися прорватися у Харківській області. Відео потужних ударів розлетілось у Мережі.

Наші захисники запустили зграї ударних дронів та накрили росіян бригадною артилерією. Загалом було знищено танки-черепахи та БПМ-2 окупантів.

"Три одиниці техніки — знищено безповоротно та ще чотири — уражено. Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів", - повідомили у 3-й окремій штурмовій бригаді.

відео дня

Бійці зазначили, що окупантам не вдалося прорватися на цій ділянці фронту. Українські сили знищили весь штурмовий підрозділ ворога.

Дивіться відео про те, як українські сили розгромили колону окупантів на Харківщині:

колонна оккупантов
колонна оккупантов / фото: скриншот

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, російський наступ на Харківщині триває. Ворог окупував кілька сіл і наближається до міста Вовчанськ. Бої відбуваються у Лук'янцях та Липцях. Аналітики DeepState додали, що ворог просунувся біля Вербового, у Красногорівці, у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупував села: Морозовець, Олійникове та Зелене.

Також Forbes зазначає, що битва за Вовчанськ може стати першою великою битвою нового наступу Росії на півночі Харківщини. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, бойові підрозділи уже в місті.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через кілька населених пунктів на заході та сході. Інститут вивчення війни стверджує, що захоплення будь-якого з цих населених пунктів перерізало б наземні лінії зв'язку з Вовчанськом.

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