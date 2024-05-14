УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза падіння Вовчанська: Світан назвав імовірний напрямок прориву РФ

Олексій Тесля
14 травня 2024, 04:40
120
Якщо РФ захопить залізницю, то дуже швидко зможе перекидати сили, попередив Роман Світан.
Українські військові, Роман Світан
/ Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скріншот

Російські окупанти обрали Вовчанськ Харківської області своїм головним напрямком і хочуть рухатися вздовж залізниці, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

"Загальний, стратегічний напрямок - це якраз Куп'янськ, уздовж залізниці, тобто буде проблема, якщо далі залізниця не розібрана. Тут потрібно встигнути виконати певні заходи для того, щоб не подарувати ворогу ще кілька десятків кілометрів", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

На думку військового аналітика, у разі втрати Вовчанська, ворог зможе спрямувати сили на Куп'янськ, прикриваючись Сіверським Дінцем, як живою загорожею.

відео дня

"Залізниця з Куп'янська розходиться і в бік Лиману, і в бік Кремінної, тобто напрямок Рубіжне - це досить серйозне розчленування дороги. У Куп'янськ залізниця заходить із Вовчанська, Бєлгорода, тому це така розгалужена система залізниць, яку дуже небезпечно залишати противнику", - пояснив він.

Співрозмовник каже, що якщо окупанти захоплять залізницю, то дуже швидко зможуть перекидати свої сили і засоби, тому вони рухаються в бік Вовчанська з боку Бєлгорода. А Куп'янськ - це вже лівий берег Оскола, який теж перебуває під логістичним тиском окупантів.

"Якщо вони прорвуть оборону в районі Вовчанська, дійдуть до Великого Бурлука, то далі вирушать на Куп'янськ - це стратегічне завдання. Це видно з географічного розташування міст, залізниць і річок", - додав Світан.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Харківщині у РФ частковий успіх. Від початку доби втрати окупантів на Харківському напрямку становлять 97 осіб, розповіли в Генштабі.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Харківська область Роман Світан Вовчанськ
Реклама

Головне за день

Харківщину штурмують десятки тисяч росіян: що відбувається на "гарячих" напрямках

Харківщину штурмують десятки тисяч росіян: що відбувається на "гарячих" напрямках

01:41 Україна
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні, однак є одне "але"

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні, однак є одне "але"

22:44 Україна
9-бальний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

9-бальний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

22:23 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

І Тоня вдома: донька-зрадниця Паперна засвітилася поруч з Ольгою Сумською 379619

І Тоня вдома: донька-зрадниця Паперна засвітилася поруч з Ольгою Сумською

Крістіна Орбакайте рятує свого старшого сина у США - деталі 53749

Крістіна Орбакайте рятує свого старшого сина у США - деталі

В Україну увірветься циклон: синоптик назвала дату похолодання до -5 градусів 12514

В Україну увірветься циклон: синоптик назвала дату похолодання до -5 градусів

Без макіяжу й укладки: Аллу Пугачову підловили в компанії мільярдера на Кіпрі 11809

Без макіяжу й укладки: Аллу Пугачову підловили в компанії мільярдера на Кіпрі

Останні новини

04:40

Загроза падіння Вовчанська: Світан назвав імовірний напрямок прориву РФ

04:00

Зірка "Кіборгів" зізнався, чи боїться мобілізації

03:38

Коли правильно чистити зуби: до чи після сніданкуВідео

03:00

Синці та кровотеча в оці: зірку "Підпільної імперії" побили в Нью-Йорку

02:00

"Приїду до Києва і допоможу ЗСУ": Андрій Макаревич поспілкувався з "Володимиром Зеленським"

Путін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр СотникПутін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр Сотник
01:41

Харківщину штурмують десятки тисяч росіян: що відбувається на "гарячих" напрямках

01:31

Запаморочлива оптична ілюзія: що приховує червона крапкаВідео

01:00

Росія розширює "кулак" наступу далі Харківщини: ще дві області під загрозою

13 травня, понеділок
23:28

Фронтвумен The Hardkiss отримала престижну британську премію BAFTA

Реклама
23:18

Спілкування як із живою людиною: OpenAI представила найпотужнішу модель GPT-4oВідео

22:44

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні, однак є одне "але"

22:42

Вміє підкорювати: Олена Зеленська захопила своїм виглядом під час візиту до Сербії

22:23

9-бальний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

22:07

Війська Естонії підстрахують ЗСУ: Таллінн заговорив про перекидання солдатів в Україну

21:49

Перше фото за два роки: син Софії Ротару показав, який зараз вигляд має артистка

21:45

Як випрати траву на джинсах в домашніх умовах: вражаючі лайфхаки

21:10

Радониця 2024: що не можна робити в поминальні дні після Великодня

21:10

F-16 будуть в Україні протягом місяця: Данія зробила важливу заяву

21:00

"Знищуємо піхоту і техніку РФ": ЗСУ перейшли до контрударів на Харківщині

20:57

Анна Трінчер перенесла операцію і розридалася від результату - подробиці

Реклама
20:12

"Вовчанськ перетворюється на Бахмут": у поліції розказали жахаючі подробиці

20:05

Чому авторитет Журавель вийшов на волю - ЗМІ

20:02

ЗСУ відкинули росіян: зачищають Вовчанськ і завдають вогневого ураження по ворогу

19:49

Окупанти вже під Вовчанськом, Путін змінює Шойгу на "переправі": чого чекати на фронті

19:35

Путін готується до затяжної війни з Україною і блоком НАТО - Ілля Пономарьов

19:10

Як ЗСУ вдалося збити новітній вертоліт РФПогляд

19:09

В Україну увірветься циклон: синоптик назвала дату похолодання до -5 градусів

19:04

"Людину вже мобілізують": у ВР пояснили, як можна буде оскаржити рішення ТЦК

18:25

Застрягли на одному місці: окупанти прорахувались під час наступу на Харків

18:22

Леся Нікітюк уперше засвітила татуювання на честь любої жінки

18:19

У бій кинули резерви: на Харківщині у РФ частковий успіх, названо напрямок

18:09

Полетіла зграя дронів та арта: ЗСУ розгромили колону РФ на ХарківщиніВідео

18:02

​​​​​​​11-й Чілдрен Кінофест оголосив програму: безкоштовні кінопокази пройдуть в десяти містах новости компании

17:44

"Пресинг був": Аlyona Аlyona зізналася, як вони порушили правила Євробачення

17:20

РФ може піти в нову атаку: у Зеленського назвали ймовірний напрямок

17:13

Як почистити кондиціонер своїми руками: прийоми, які не угроблять агрегат

17:08

Reuters: один із найбільших НПЗ Росії зупинив роботу після "прильотів" дронів

17:04

Путін призначив наступника, але його вб'ютьВідеоблоги

17:04

Jerry Heil після Євробачення не повернулася в Україну: що сталосяВідео

17:04

"Приліт" був за кілька кілометрів від Путіна: дивовижні деталі ударів по РФ

Реклама
17:02

Бомбічна закуска, аж слинки потечуть: рецепт за 10 хвилинВідео

16:51

Поляки знайшли нову причину блокування кордону з Україною: що відбулося

16:44

Коли вперше пікірувати помідори: урожай вразить масштабами

16:27

Ветеран і герой: СТБ назвав ім'я нового унікального Холостяка

16:17

З Leopard 2, БМП і артснарядами: Іспанія готує новий пакет допомоги для України

16:04

РФ розтягує лінію фронту, "сіра зона" виросла: в ОВА розкрили ситуацію на Харківщині

15:50

Вперше в Україні: Нацрада зареєструвала тематичні FAST-канали з контентом 1+1 media новости компании

15:38

Три бджоли заховалися на деревах: лише одиниці знайдуть їх всього за 12 секунд

15:36

Летіли бомбити Харків: по багатоповерхівці в Бєлгороді "жахнула" армія Росії

15:18

У Криму завдано удару по секретній в/ч РФ: командира знищено, є поранені – ЗМІ

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти