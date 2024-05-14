Загроза падіння Вовчанська: Світан назвав імовірний напрямок прориву РФ

Якщо РФ захопить залізницю, то дуже швидко зможе перекидати сили, попередив Роман Світан.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-padeniya-volchanska-svitan-nazval-veroyatnoe-napravlenie-proryva-rf-10564886.html Посилання скопійоване

/ Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скріншот

Російські окупанти обрали Вовчанськ Харківської області своїм головним напрямком і хочуть рухатися вздовж залізниці, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

"Загальний, стратегічний напрямок - це якраз Куп'янськ, уздовж залізниці, тобто буде проблема, якщо далі залізниця не розібрана. Тут потрібно встигнути виконати певні заходи для того, щоб не подарувати ворогу ще кілька десятків кілометрів", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

На думку військового аналітика, у разі втрати Вовчанська, ворог зможе спрямувати сили на Куп'янськ, прикриваючись Сіверським Дінцем, як живою загорожею.

відео дня

"Залізниця з Куп'янська розходиться і в бік Лиману, і в бік Кремінної, тобто напрямок Рубіжне - це досить серйозне розчленування дороги. У Куп'янськ залізниця заходить із Вовчанська, Бєлгорода, тому це така розгалужена система залізниць, яку дуже небезпечно залишати противнику", - пояснив він.

Співрозмовник каже, що якщо окупанти захоплять залізницю, то дуже швидко зможуть перекидати свої сили і засоби, тому вони рухаються в бік Вовчанська з боку Бєлгорода. А Куп'янськ - це вже лівий берег Оскола, який теж перебуває під логістичним тиском окупантів.

"Якщо вони прорвуть оборону в районі Вовчанська, дійдуть до Великого Бурлука, то далі вирушать на Куп'янськ - це стратегічне завдання. Це видно з географічного розташування міст, залізниць і річок", - додав Світан.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Харківщині у РФ частковий успіх. Від початку доби втрати окупантів на Харківському напрямку становлять 97 осіб, розповіли в Генштабі.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред