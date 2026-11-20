Тристоронній саміт тривав менше двох годин, а тему України на ньому навіть не порушували.

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Експерт пояснив, чим завершилася зустріч Путіна, Трампа і Сі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Саміт Путіна, Трампа і Сі завершився без проривних рішень

Пекін протоколом показав нерівний статус Москви

Тему України на переговорах не порушували

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Попри очікування Кремля на створення так званої "Ялти 2.0", тристороння зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна завершилася без проривних рішень, натомість продемонструвавши зниження статусу російського лідера. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

За словами фахівця, Пекін не робив прямих заяв щодо статусу Росії, проте використав низку протокольних прийомів, які чітко вказали на нерівноправність Москви у цьому форматі. Зокрема, біля трапа літака російського президента зустрів лише китайський партійний функціонер, тоді як американського лідера вітав особисто Сі Цзіньпін. Крім того, під час спільного фотографування Путіна відсунули на край знімка, а на офіційному банкеті його посадили за окремий стіл, подалі від лідерів США та Китаю.

Самі переговори у відкритому та закритому форматах тривали менше двох годин, тему України на них взагалі не порушували, а підсумком стала лише скромна "декларація про мир". За спостереженнями експерта, такі результати викликали роздратування у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, а сам Путін після завершення зустрічі вийшов до російських журналістів із заявами про неіснуючі дипломатичні успіхи та новими погрозами на адресу України через пошкодження Кримського мосту.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Навіщо Путіну знадобилася ця зустріч

Тарас Загородній наголошує, що участь у цьому саміті була потрібна господарю Кремля виключно для створення картини власної значущості, заради чого він міг піти на певні поступки китайській стороні.

"Путіну було важливо хоч якось з’явитися в пристойному товаристві, вважаючи, що ця поява щось означає. Тому я й кажу про те, що він пішов на якісь поступки Китаю в обмін на цю можливість опинитися на зустрічі з Трампом і Сі", - зазначив експерт.

Загородній підкреслив, що російський президент сприйняв сам факт проведення переговорів із лідерами США та Китаю як доказ успішності своєї політики, хоча реального вирішення питань за цим не стояло.

"Путін був натхнений самим фактом зустрічі, адже, на його думку, це було ознакою того, що у нього все виходить. Однак насправді це лише "магічне мислення" Путіна. Для нього це був піар, а не можливість вирішити якісь питання", - резюмував Тарас Загородній.

Чому зустріч Трампа, Путіна та Сі не принесла прориву

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний напередодні зустрічі в інтерв’ю "Главреду" попередив, що порівняння саміту з "новою Ялтою" вигідні насамперед Москві.

"Звісно, росіяни хочуть саме так це подати, але ця версія - симулякр російської пропаганди, який чітко вписується в конструювання реальності, розпочате нею вже давно", - зазначив експерт.

Говорячи про позицію Пекіна, Розумний підкреслив, що Китай уникає конкретики в питанні війни.

"Китай дуже послідовно дистанціюється від предметного обговорення", - пояснив він.

При цьому, за оцінкою експерта, торги між Вашингтоном і Москвою тривають вже давно і поки що не дали результатів.

"Путін і Трамп ведуть переговори з самого приходу Трампа до влади", - підкреслив Розумний.

Позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council Мирослава Гонгадзе у коментарі Atlantic Council звернула увагу на цілі Кремля на цих переговорах.

"Путін прагне визнання Росії як великої держави та визнання її сфери впливу", - зазначила вона.

Зустріч Трампа, Сі та Путіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, напередодні саміту Білий дім називав головною темою зустрічі в Шеньчжені скорочення ядерних арсеналів. Тоді ж у Вашингтоні наголошували, що Україна не стоїть на порядку денному тристоронніх переговорів. Окремої угоди за підсумками зустрічі у США не очікували.

Напередодні саміту президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу NBC News. У ньому він заявив, що Трамп і Сі здатні зупинити війну за одну зустріч із Путіним, якщо справді цього захочуть. Вирішувати долю України без Києва президент назвав помилкою.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував результати тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив про нібито досягнуте взаєморозуміння щодо міжнародних питань, знову звинуватив Україну в розв'язанні війни та пригрозив болючою відповіддю на удари по Кримському мосту. Крім того, глава Кремля висунув умови завершення війни, висловився проти територіальних поступок Росії та розповів про можливу участь Європи в подальших переговорах.

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