Аналітик переконаний, що Вашингтон не ризикне власною репутацією, а Кремль продовжуватиме війну.

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Чому Сі Цзіньпін не захотів говорити про Україну / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, whitehouse.gov

Головне із заяви експерта:

Саміт Трампа, Сі та Путіна не матиме наслідків для України

Китай уникав української теми, аби не втратити обличчя

Поки Путін при владі, Росія воюватиме

Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна не принесе Україні жодного практичного результату. Пекін свідомо оминув українське питання, щоб не ризикувати власним авторитетом. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

Стриманість Пекіна аналітик пояснює дипломатичним розрахунком і небажанням отримати публічну відмову.

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"Китайці просто вирішили не потикатися на тему України, бо розуміють, що тут їх можуть "ввічливо послати". А для Китаю це буде, м'яко кажучи, втратою обличчя", - зазначив він.

Реакцію Києва на саміт експерт розглядає як поєднання дипломатичних сигналів і дій на полі бою.

"Зеленський сказав про неприпустимість будь-яких домовленостей про нас за нашою спиною. А для того, щоб підкріпити ці слова, Україна довбанула по "СІБУРу"", - наголосив Загородній.

Йдеться про атаку дронів Сил оборони в ніч на 15 листопада на нафтохімічний завод "Нижньокамськнафтохім" у Татарстані, що входить до російського холдингу "СІБУР". За словами експерта, частина цієї компанії вже перебуває у власності китайців.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Чому Вашингтон не гальмуватиме допомогу

Побоювання, що після саміту Білий дім почне обмежувати Києву дані про балістичні загрози чи сповільнювати роботу Starshield, Загородній вважає безпідставними.

"США нічого подібного не робитимуть. Адже це серйозно б'є за репутацією США та американських виробників зброї", - переконаний експерт.

Він також нагадує, що більшість американців підтримують Україну. Тож будь-які спроби завадити Києву лише посилять тиск на Трампа всередині країни.

Ще один запобіжник - реакція північних союзників по НАТО, які уважно стежать за поведінкою Вашингтона.

"Крім того, наприклад, Starlink використовують Фінляндія та Швеція. Вони, бачачи цей цирк, замисляться. Далі це призведе до скорочення обсягів закупівель американської зброї Європою. Для Штатів це означатиме втрату ринків та довіри", - каже Загородній.

Starlink / Інфографіка: Главред

Чого чекати від Кремля

Водночас щодо Москви аналітик жодних ілюзій не має.

"А в діях Росії щодо нас нічого не зміниться. Поки Путін залишатиметься при владі, він воюватиме", - підсумував він.

Що дала Путіну зустріч у Китаї

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний говорив, що від зустрічі в Шеньчжені кожен із трьох лідерів отримав передусім символічні дивіденди.

Зокрема, диктатор Володимир Путін - картинку виходу з ізоляції, голова КНР Сі Цзіньпін - роль "імператора", який приймає гостей, а президент США Дональд Трамп - шанс щось виторгувати.

За його словами, для російського диктатора саміт - це передусім картинка, яка має продемонструвати кінець ізоляції.

"Для Путіна це нарешті хоч якесь геополітичне досягнення останніх років - знову ж таки, на рівні телевізійної картинки. Його прийняли у високе коло. Виглядає так, ніби ізоляції, яка почалася після вторгнення, більше немає, а він - один із трьох, хто вирішує долю світу", - підкреслив він.

Зустріч Трампа, Сі та Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп говорячи про підсумки тристоронньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і главою країни-агресорки РФ Володимиром Путіним заявив, що домовитися з Китаєм та Росією про обмеження ядерної зброї буде дуже складно, бо жодна держава не хоче добровільно віддавати половину свого арсеналу.

Ексочільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорив, що тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна в китайському Шеньчжені не дала жодних проривів для України. Переговори тривали лише близько півтори години і були потрібні передусім для картинки та гучної заяви про ядерну зброю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю на тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом не принесла Кремлю бажаного. Українська дипломатія вважає, що Путіну час припинити війну, яку він ніколи не зможе виграти.

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