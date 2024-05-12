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Довгострокова мета - оточити Харків: експерт пояснив наступ військ РФ

Андрій Ганчук
12 травня 2024, 16:30оновлено 12 травня, 17:24
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Окупанти у Харківській області ставлять перед собою завдання, зокрема, і створення так званих буферних або санітарних зон, зазначив Олександр Мусієнко.
Харків, війська РФ
Стратегічний план Росії - оточення Харкова, як обласного центру, - Мусієнко / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Агресор Росія проводить стратегічну наступальну операцію на півночі Харківської області. Довгострокова мета ворога - оточення Харкова. В окупантів можуть виникнути проблеми через брак особового складу. Українська армія діє правильно, але потрібна зброя. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що росіяни на півночі Харківської області проводять стратегічний наступ. Бої йдуть, зокрема, практично на підходах до Вовчанська.

"Я думаю, що ми можемо говорити про стратегічний наступ ворога. Якщо раніше ще були певні сумніви, то зараз я можу сказати, що стратегічний намір російських військ - це охоплююча операція і взяття в оточення Харкова як обласного центру. Зараз активність ворога поширена в районі Вовчанська, де вже йдуть бої практично на підходах. На сьогодні так само ворог активізувався ще у двох місцях", - пояснив ситуацію Мусієнко.

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За його словами, ворог також має намір активізуватися в напрямку Козачої Лопані. Додатковий напрямок - Грайворон і Велика Писарівка на Сумську область, звідки окупанти намагатимуться рухатися на Золочів Харківської області.

"Очевидно, якщо ми подивимося на карту, то активізація дій ворога відбувається за трьома напрямками, що свідчить про те, що стратегічно намір операції такий", - сказав експерт.

За його словами, у російських військ можуть виникнути проблеми, оскільки їм не вистачає особового складу.

"Інше питання: чи вдасться це російським військам досягти і зробити? Позначається брак особового складу, а далі - оборонні дії наших військ. Вони розглядають запасний варіант, який уже озвучували частково. Це буферна або санітарна зона як мета проведення цієї операції", - додав військовий аналітик.

Війська РФ пізніше можуть наступати на Харків?

На думку Мусієнка, подальший розвиток ситуації залежить від того, чого вдасться досягти окупантам.

"Усе залежатиме від того, чи будуть вони мати якісь успіхи. Якщо їм вдасться до кінця травня те, що вони собі постановили, закріпитися у Вовчанську і південніше, створити 10-15 км буферну зону, і вони побачать перспективи для проведення наступальних дій, то вони підуть далі. І буде намір на взяття в півкільце, напівоточення Харкова", - вважає експерт.

Також він не виключив, що для реалізації окупаційних планів ворог може перекинути до Харківщини певні сили з південного фронту на захоплених територіях, частина з яких не задіяна.

"Рівень будь-якої операції, того, що зможе досягти ворог, визначається тим, як швидко зараз прибуде озброєння. Українські сили реагують досить активно і швидко, діють правильно на оборонних рубежах, але ще потрібна зброя", - наголосив Олександр Мусієнко.

Ситуація на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Війська РФ прорвалися на північ Харківської області 10 травня. За даними DeepState, вони захопили шість населених пунктів у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Росіяни продовжують чинити тиск, ситуація може стати критичною.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні на 12:08 12 травня повідомив, що бої з російськими окупантами йдуть уздовж кордону з РФ.

"Цього тижня обстановка в Харківській області суттєво загострилася. Наразі там тривають бої в прикордонних районах уздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогові поразки", - зазначено в повідомленні.

Вовчанськ, Липці та всі населені пункти прикордоння на півночі Харківщини під постійним артилерійським вогнем окупантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація складна, Сили оборони проводять оборонну операцію.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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