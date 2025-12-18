Рус
Маму вбили на очах у дітей: "Шахед" влетів у машину, в якій було троє дітей

Ангеліна Підвисоцька
18 грудня 2025, 23:08
Російські окупанти вдарили по автомобілю, який їхав по мосту в Одеській області.
удар по мосту в Одесской области
Росіяни вдарили по мосту в Одеській області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • Російські окупанти вдарили "Шахедом" по мосту в Одеській області
  • Внаслідок атаки загинула жінка, постраждали діти

Російські окупанти вдарили ударним дроном типу "Шахед" прямо по автомобілю, який їхав по мосту на Одещині. У цій автівці була мама та її троє дітей. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок удару автомобіль знищений вщент. Жінка, яка перебувала в автомобілі, була тяжко поранена. Медики намагалися врятувати матір, але її серце зупинилося.

відео дня

Троє дітей, які були в машині, травмовані та отримали гостру реакцію на стрес. Нині вони госпіталізовані, їм надають всю необхідну допомогу.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Це ще один цинічний воєнний злочин Росії - удар по мирних людях", - написав Кіпер.

Удар по мосту в Одеській області - що відомо

18 грудня Главред повідомляв про те, що російські окупанти вдарили "Шахедом" по мосту у Маяках на Одещині. Внаслідок атаки була пошкоджена машина, в якій були жінка та троє дітей.

Після атаки був тимчасово обмежений рух транспорту трасою Одеса - Рені в обох напрямках. Ця дорога веде до окремих пунктів пропуску через держкордон із Молдовою

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, увечері 17 грудня ворожі війська застосували ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" по території України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Пізніше Главред написав, з вечора 17 грудня до ранку 18 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну ударними дронами. Наразі в кількох обласних центрах відомо про руйнування та постраждалих. Унаслідок атаки РФ зафіксовано також знеструмлення.

Тим часом моніторингові канали повідомляли, що стратегічна авіація РФ продовжує підготовчі дії до нового обстрілу. Минулої доби було виконано ще чотири передислокації Ту-95мс і Ту-22м3 у межах західних і центральних регіонів РФ.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

