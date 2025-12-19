РФ вдарила балістикою по порту на Одещині: багато загиблих та поранених

Робота оперативних та екстрених служб ускладнена постійно триваючою повітряною тривогою.

РФ вдарила балістикою по портовій інфраструктурі Одещини / Колаж: Главред, фото: скриншот, kpszsu

Головне:

РФ вдарила балістикою по портовій інфраструктурі Одещини

Наразі відомо про семеро загиблих, ще 15 - поранені

Робота оперативних та екстрених служб ускладнена повітряною тривогою

Ввечері 19 грудня війська РФ атакували балістичними ракетами портову інфраструктуру Одеської області.

Внаслідок атаки загинули 7 людей, ще 15 - зазнали поранень. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні ввечері ворог знов масовано атакував балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загорання вантажних автомобілів на парковці", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 7 людей загинули. Ще 15 зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим.

Внаслідок удару також загорілись вантажні автомобілі на парковці.

Зазначається, що робота оперативних та екстрених служб ускладнена постійно триваючою повітряною тривогою.

Вибухи після попередження про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня пролунали в Одеському районі о 20:00 та о 21:05. Обидва рази Повітряні сили попереджали про рух повітряних цілей: у першому випадку у напрямку Одеси, у другому - на Південне.

Удар по мосту в Одеській області - що відомо

Як писав Главред, російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень. Також росіяни вдарили по мосту балістикою з касетним боєприпасом. Про це заявив військовий аналітик Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

Крім того, 18 грудня російські окупанти вдарили "Шахедом" по мосту у Маяках на Одещині. Внаслідок атаки була пошкоджена машина, в якій були жінка та троє дітей.

Після атаки був тимчасово обмежений рух транспорту трасою Одеса - Рені в обох напрямках. Ця дорога веде до окремих пунктів пропуску через держкордон із Молдовою.

Згодом стало відомо, що "Шахед" влетів у машину, в якій було троє дітей. Російські окупанти вдарили по автомобілю, який їхав по мосту в Одеській області. Внаслідок атаки була важко поранена мама трьох дітей, вона померла у "швидкій".

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

