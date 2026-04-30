Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

Віталій Кірсанов
30 квітня 2026, 22:44
Російські військові продовжують намагатися просуватися вперед, прагнучи захопити якомога більше української території.
Коротко:

  • Окупанти просуваються дуже повільно і з колосальними втратами
  • Ворог хоче захопити Покровськ і добити Костянтинівку

Російська армія здатна підтримувати наступальні дії ще протягом одного-двох років, однак ресурсів для масштабного прориву, зокрема на Київ, у неї немає. Про це генерал-майор Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України, сказав в інтерв'ю для LB.ua.

За його словами, російські військові продовжують спроби просуватися, прагнучи захопити якомога більше української території. При цьому просування залишається повільним і супроводжується значними втратами.

"Їм це робити важко. Вони просуваються дуже повільно і з колосальними втратами. Тисяча людей на день – це мінімум для них", – зазначив Півненко.

При цьому, за його словами, російські окупанти "ще рік-два зможуть навіть за таких втрат" підтримувати нинішню інтенсивність свого наступу.

"У них великий мобілізаційний ресурс плюс диктатура, яка за необхідності забезпечить людей для наступу. Водночас не можна недооцінювати рівень їхніх втрат. Вони не можуть створити серйозні резерви, щоб, умовно, на півночі піти армією, дійти до Києва і закрити питання. Навіть думок про це немає, бо сили не безмежні, а інтенсивність війни шалена. Зараз ворог хоче захопити Покровськ, добити Костянтинівку… Про Слов'янськ/Краматорськ взагалі мовчу, бо це не питання навіть двох-трьох років. Візьмемо також до уваги, що ефективність нашої армії зростає", – підкреслив Півненко.

Водночас, як запевняє генерал-майор, Україна створить таку оборону і щільність зони, що для росіян війна втратить будь-який сенс.

"Ніякого результату, крім втрат, не буде. Ми показали, що за свою землю будемо воювати, і росіяни це розуміють. Тепер у них дилема, як вийти з цієї війни. Якщо вони вийдуть, то матимуть дуже багато внутрішніх проблем. Я взагалі переконаний, що вони помилилися, бо вважали, що ми здамося. Хотіли зробити нас рабами. Так не буде! Саме тому вони так злі на нас. Тому вони й лютують, тому й б'ють по цивільних містах", – підкреслив Півненко.

У зв'язку з цим він пояснив, чому окупанти руйнують Харків. Одна з причин – тому що оборона міста не зламалася.

"Хлопці тоді зупиняли танкові колони – і зупинили-таки. Ми всі хотіли захистити наше місто, нашу державу! Я в той час був командиром окремого загону спеціального призначення, і ми теж зробили свій внесок в оборону міста", – сказав він.

За словами Півненка, сил на захоплення Сум у росіян теж немає.

Ситуація на фронті — останні новини

Росія зосереджує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перекидає окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Як повідомляв Главред, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що корпус планує прибрати з передової лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами.

Крім того, країна-агресор Росія не відмовляється від наміру розширити зону контролю безпосередньо по лінії кордону. На щастя, досягти великих успіхів окупанти не можуть. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Про особу: Олександр Півненко

Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986 р.) — український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України.

Півненко командує НГУ з липня 2023 року.

До цього очолював Східне територіальне управління Нацгвардії, відбивав у росіян околиці Харкова та утримував Бахмут. Має звання Героя України.

Реклама

