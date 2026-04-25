РФ атакує Дніпро понад 10 годин: є загиблі, кількість поранених росте

Майже всю ніч місто перебувало під комбінованим ударом РФ.

https://glavred.net/ukraine/massirovannyy-udar-po-dnepru-chislo-ranenyh-rezko-vozroslo-pervye-posledstviya-10759436.html Посилання скопійоване

Наслідки атаки по Дніпру 25 квітня / Колаж: Главред, фото: ОВА

Уночі 25 квітня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Дніпру Ворог атакував місто ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами.

Є загиблі, кількість поранених росте. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Оновлено 9:15.З-під руїн будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих. Імовірно, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Також кількість поранених зросла до 21 людини.

відео дня

Раніше в ОВА повідомляли, що кількість поранених збільшилася до 18, з них -11 госпіталізовані. Повідомляється, що 26-річна жінка перебуває у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості. Ворог продовжує атакувати місто.

Крім того, з-під завалів чотириповерхівки рятувальники дістали тіло загиблої людини, повідомили кореспонденти Суспільного.

Внасліджок удару пошкоджені п'ять багатоповерхівок і підприємства, спалахнули пожежі. Один із чотириповерхових будинків зруйнований.

"14 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро. Серед них - дитина. Постраждав 9-річний хлопчик. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Дев’ятеро постраждалих госпіталізовані. За оцінками медиків, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Зазначається, що під завалами ймовірно перебувають люди. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше Ганжа повідомляв, що четверо поранених внаслідок атаки - жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Троє людей загинули, ще 13 – отримали поранення.

22 квітня російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району.

У ніч на 22 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. В результаті влучань виникли пожежі.

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред