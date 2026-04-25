РФ атакує Дніпро понад 10 годин: є загиблі, кількість поранених росте

Уночі 25 квітня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Дніпру Ворог атакував місто ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами.
Є загиблі, кількість поранених росте. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Оновлено 9:15.З-під руїн будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих. Імовірно, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Також кількість поранених зросла до 21 людини.
Раніше в ОВА повідомляли, що кількість поранених збільшилася до 18, з них -11 госпіталізовані. Повідомляється, що 26-річна жінка перебуває у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості. Ворог продовжує атакувати місто.
Крім того, з-під завалів чотириповерхівки рятувальники дістали тіло загиблої людини, повідомили кореспонденти Суспільного.
Внасліджок удару пошкоджені п'ять багатоповерхівок і підприємства, спалахнули пожежі. Один із чотириповерхових будинків зруйнований.
"14 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро. Серед них - дитина. Постраждав 9-річний хлопчик. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.
Дев’ятеро постраждалих госпіталізовані. За оцінками медиків, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.
Зазначається, що під завалами ймовірно перебувають люди. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.
Раніше Ганжа повідомляв, що четверо поранених внаслідок атаки - жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Троє людей загинули, ще 13 – отримали поранення.
22 квітня російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району.
У ніч на 22 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. В результаті влучань виникли пожежі.
Читайте також:
Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред