РФ атакує Дніпро понад 10 годин: є загиблі, кількість поранених росте

Інна Ковенько
25 квітня 2026, 07:10оновлено 25 квітня, 09:19
Майже всю ніч місто перебувало під комбінованим ударом РФ.
Наслідки атаки по Дніпру 25 квітня / Колаж: Главред, фото: ОВА

Уночі 25 квітня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Дніпру Ворог атакував місто ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами.

Є загиблі, кількість поранених росте. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Оновлено 9:15.З-під руїн будинку у Дніпрі дістали тіла двох загиблих. Імовірно, під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Також кількість поранених зросла до 21 людини.

Раніше в ОВА повідомляли, що кількість поранених збільшилася до 18, з них -11 госпіталізовані. Повідомляється, що 26-річна жінка перебуває у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості. Ворог продовжує атакувати місто.

Крім того, з-під завалів чотириповерхівки рятувальники дістали тіло загиблої людини, повідомили кореспонденти Суспільного.

Внасліджок удару пошкоджені п'ять багатоповерхівок і підприємства, спалахнули пожежі. Один із чотириповерхових будинків зруйнований.

"14 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро. Серед них - дитина. Постраждав 9-річний хлопчик. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Дев’ятеро постраждалих госпіталізовані. За оцінками медиків, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Зазначається, що під завалами ймовірно перебувають люди. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше Ганжа повідомляв, що четверо поранених внаслідок атаки - жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік.

  Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
Як повідомляв Главред, у ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Троє людей загинули, ще 13 – отримали поранення.

22 квітня російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району.

У ніч на 22 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. В результаті влучань виникли пожежі.

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Удар РФ по Харкову: є загибла та поранені серед них - 1,5-річний хлопчик

08:34Україна

08:34Україна
