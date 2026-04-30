Україна чи Росія: хто відновлюватиме "міста-привиди" Донбасу, розкрито сценарії

Експерт пояснює, що відновлення українських міст після деокупації має базуватися не на відтворенні минулого, а на новій економічній стратегії.

Хто буде відновлювати знищені міста Донбасу

Росія не буде відновлювати знищені населені пункти Донбасу

Донбас має змінити свою економічну модель

Не всі населені пункти доцільно відновлювати

Реальні наміри Росії в питанні відновлення тимчасово окупованих територій суттєво відрізняються від її публічних заяв. На тлі затяжної війни та зростаючих економічних проблем РФ розраховувати на розвиток чи відбудову захоплених українських міст з боку окупантів не доводиться. Про це в колонці для Главреда розповів економіст, голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Росія не буде нічого відновлювати та відбудовувати на тимчасово окупованих нею українських територіях на сході та півдні. Окупаційна влада ніколи не займається розвитком захоплених територій — вона лише експлуатує їх. Тобто окупанти просто використовують природні, виробничі, технічні та людські ресурси окупованих територій. Про будь-який розвиток там не йдеться і не йтиметься ніколи. Тому надії на те, що Росія буде відновлювати та розвивати міста, які до цього вона повністю або частково зруйнувала, майже повністю – це ілюзії", - вказав він.

За словами Новака, у війні проти України Росія рухається до військової та політичної поразки, що може завершитися демонтажем держави в її нинішньому вигляді. У таких умовах не варто розраховувати, що російська влада — нинішня чи майбутня — займатиметься відновленням і розвитком окупованих територій. Обіцянки про відбудову зруйнованих міст він вважає свідомою дезінформацією, а сподівання людей на це — ілюзорними.

Він наголосив, що знищені російською армією населені пункти можуть залишитися в руїнах, що підтверджується ситуацією в Донецьку та Луганську, де навіть базові проблеми, зокрема з водопостачанням, залишаються невирішеними.

"Якщо країна-окупант не має ресурсів і бажання забезпечити населення "звільнених" територій найнеобхіднішим, тобто водою, їжею та опаленням, то про який розвиток взагалі може йти мова? Росія не хоче витрачати навіть мізерні суми на захоплені території та людей, які там залишилися, то про які тоді капітальні будівництва може йти мова?", - наголошує економіст.

Як приклад він навів Маріуполь, де заявлене "відновлення" має показовий характер і не відповідає реальним потребам, адже навіть нові будівлі вже стикаються з комунальними труднощами. Такі проєкти, за його словами, створюються більше для демонстрації, ніж для комфортного життя.

Також він звернув увагу на плани Росії залучити десятки тисяч громадян до життя на окупованих територіях до 2045 року, зазначивши, що подібні обіцянки раніше не справджувалися. Він підкреслив, що економічні втрати Росії вже є значними, а ресурси продовжують витрачатися на війну, через що не вистачає коштів навіть для вирішення внутрішніх проблем. У таких умовах реальне відновлення окупованих територій виглядає малоймовірним.

Чи буде Україна відновлювати знищені населені пункти

"Будь-яке відновлення нині окупованих населених пунктів, які Росія перетворила на "привидів", можливе лише після їхнього повернення під контроль України. Втім, навіть тоді це відновлення не буде тотальним. Необхідно буде провести серйозний економічний аудит: що варто відновлювати і в якій формі. Відновлювати зруйновані міста після деокупації точно не потрібно в їхньому довоєнному вигляді. Немає сенсу відновлювати стару модель, адже на Донбасі була застаріла енергоємна промисловість. Потрібно буде уникати радянського підходу гігантоманії, тобто будівництва величезних заводів. Сучасні технології дозволяють налагодити більш ефективне виробництво без таких масштабів. Тому відновлення зруйнованих міст залежатиме від нової економічної стратегії України, тобто від того місця, яке ми хочемо зайняти у світовій економіці", - наголосив він.

Новак звернув увагу, що Україні доведеться зважати на проблему депопуляції, тому важливо чітко визначити пріоритети відновлення. Не всі населені пункти доцільно відбудовувати, адже їхнє існування залежить від економічної активності, адже без виробництва і робочих місць місто фактично втрачає сенс.

Він також наголосив на серйозній загрозі забруднення деокупованих територій, зокрема покинутих міст, вибухонебезпечними предметами. Процес розмінування потребуватиме значного часу і ресурсів, що стане додатковим фінансовим навантаженням.

За наявними оцінками, загальні збитки від руйнувань в Україні станом на середину 2025 року становлять приблизно 600–750 мільярдів доларів, однак визначити масштаби втрат і витрати на відновлення окупованих територій наразі неможливо через відсутність доступу до них.

"Втім, уже зараз нам варто усвідомлювати той факт, що значна частина зруйнованих окупантами населених пунктів України не підлягає відновленню. Відновлювати варто лише ті міста, де є сенс відроджувати економічне життя. Якщо, наприклад, йдеться про ресурси, прив’язані до місцевості (зокрема, соляні шахти), то за умови економічної доцільності цю промисловість, а, відповідно, і населений пункт навколо неї варто відновлювати. А ось, наприклад, вугільну промисловість відновлювати не варто – це енергетика минулого", - зазначив економіст

Новак підкреслив, що Донбас має трансформувати свою економічну модель і відійти від залежності від вугільної промисловості. Регіон зможе розвиватися за умови переходу до сучасних галузей, зокрема пов’язаних із видобутком рідкоземельних металів. Подальше відновлення як окупованих територій, так і країни загалом залежатиме від того, чи буде обрана сировинна чи високотехнологічна модель економіки.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, плани російської армії щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, однак паралельно вона розглядає можливість створення так званої буферної зони й в інших регіонах України, заявив Павло Паліса.

Аналітики Інституту вивчення війни також зазначають, що територіальні претензії Росії не обмежуються лише Донбасом. Зокрема, представники окупаційної влади на Донеччині озвучують ідеї створення "буферної зони" у Дніпропетровській області та повного захоплення неокупованої частини Запорізької області.

Водночас частина захоплених українських міст може надовго залишитися зруйнованою без шансів на швидке відновлення, оскільки Росія не зацікавлена у відбудові населених пунктів, які були знищені під час бойових дій, вважає економіст Володимир Мілов.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

