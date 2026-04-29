Росія атакувала Харків дронами, є влучання та пожежі: що відомо

Коротко:
- Харків зазнав атаки російських безпілотників
- Інформація про можливих постраждалих уточнюється
- Влада продовжує встановлювати масштаби наслідків атаки
В ніч на 29 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Спалахнули пожежі. Деталі атаки повідомили місцеві влади.
За попередньою інформацією, зафіксовано "приліт" ворожих БПЛА в Основ'янському районі Харкова. Спалахнула пожежа на парковці гіпермаркету.
"Пошкоджено скління вікон гіпермаркету, автомобіль і два автобуси", — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.
Інформація про постраждалих з'ясовується.
Також удар ворожого БПЛА зафіксовано в Немишлянському районі Харкова.
На місці "прильоту" працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога.
"Наслідки ворожої атаки встановлюються. Наразі інформація про постраждалих не надходила", – зазначив голова ОВА.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворог завдав удару бойовим дроном по інфраструктурному об'єкту в Основ'янському районі міста.
За його словами, у Слобідському районі внаслідок удару в багатоквартирних будинках, розташованих поруч із місцем "прильоту", вибито вікна. Також зафіксовано влучання в Немишлянському районі — є одна постраждала людина.
"У Немишлянському районі в результаті влучання ворожої дрони в дерево пошкоджено близько 10 приватних будинків. Приліт в Індустріальному районі Харкова. Наслідки уточнюються", - додав Терехов.
Повітряні удари РФ по Україні — останні новини
Як писав Главред, ввечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин, автостоянку. Обійшлося без постраждалих
Ніч на 27 квітня в Одесі була дуже важкою. Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. Відомо про 14 постраждалих, серед них - двоє дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.
Вночі на 25 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.
Як РФ керує "Шахедами" в реальному часі
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що раніше маршрути, швидкість і висота польоту ракет та "Шахедів" програмувалися заздалегідь — з урахуванням особливостей атаки та погодних умов. Тепер же ворог використовує нові канали управління.
"Mesh-мережа — це коли безпілотники взаємодіють один з одним, є своєрідними ретрансляторами, тобто передають сигнал один від одного. Оператор на території Росії може завдяки цій мережі керувати тим чи іншим безпілотником у реальному часі, направляти його на той чи інший об’єкт", — пояснив Ігнат.
Він додав, що вже фіксувалися випадки, коли дрони типу "Шахед" і "Гербера" цілеспрямовано керувалися оператором і атакували рухомі цілі — автомобілі, мобільні вогневі групи, а також потяги.
Про персону: Ігор Терехов
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
