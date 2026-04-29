Росія атакувала Харків дронами, є влучання та пожежі: що відомо

У кількох районах Харкова зафіксовано удари ворожих безпілотників.

Вночі в Харкові пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Харків зазнав атаки російських безпілотників

Інформація про можливих постраждалих уточнюється

Влада продовжує встановлювати масштаби наслідків атаки

В ніч на 29 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Спалахнули пожежі. Деталі атаки повідомили місцеві влади.

За попередньою інформацією, зафіксовано "приліт" ворожих БПЛА в Основ'янському районі Харкова. Спалахнула пожежа на парковці гіпермаркету.

"Пошкоджено скління вікон гіпермаркету, автомобіль і два автобуси", — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Інформація про постраждалих з'ясовується.

Також удар ворожого БПЛА зафіксовано в Немишлянському районі Харкова.

На місці "прильоту" працюють підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога.

"Наслідки ворожої атаки встановлюються. Наразі інформація про постраждалих не надходила", – зазначив голова ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворог завдав удару бойовим дроном по інфраструктурному об'єкту в Основ'янському районі міста.

За його словами, у Слобідському районі внаслідок удару в багатоквартирних будинках, розташованих поруч із місцем "прильоту", вибито вікна. Також зафіксовано влучання в Немишлянському районі — є одна постраждала людина.

"У Немишлянському районі в результаті влучання ворожої дрони в дерево пошкоджено близько 10 приватних будинків. Приліт в Індустріальному районі Харкова. Наслідки уточнюються", - додав Терехов.

Як писав Главред, ввечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин, автостоянку. Обійшлося без постраждалих

Ніч на 27 квітня в Одесі була дуже важкою. Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. Відомо про 14 постраждалих, серед них - двоє дітей. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.

Вночі на 25 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Як РФ керує "Шахедами" в реальному часі Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що раніше маршрути, швидкість і висота польоту ракет та "Шахедів" програмувалися заздалегідь — з урахуванням особливостей атаки та погодних умов. Тепер же ворог використовує нові канали управління. "Mesh-мережа — це коли безпілотники взаємодіють один з одним, є своєрідними ретрансляторами, тобто передають сигнал один від одного. Оператор на території Росії може завдяки цій мережі керувати тим чи іншим безпілотником у реальному часі, направляти його на той чи інший об’єкт", — пояснив Ігнат. Він додав, що вже фіксувалися випадки, коли дрони типу "Шахед" і "Гербера" цілеспрямовано керувалися оператором і атакували рухомі цілі — автомобілі, мобільні вогневі групи, а також потяги.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

