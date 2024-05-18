РФ хоче створити 'сіру зону' на Сумщині: майор ЗСУ розкрив тактику ворога

У росіян хоч і більші ресурси, ніж в України, але вони не необмежені, тому окупанти не можуть наступати по всій лінії фронту, пояснив Олексій Гетьман.

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Росія не має ресурсів для наступу на всій лінії фронту / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОК "Захід"

На Сумщині, де лінія кордону з Росією становить 564 км, зосереджено не більше 30 тисяч російських військовослужбовців. Російські війська діятимуть так само, як і на Харківщині: створюватимуть плацдарм для підтягнення додаткових сил у разі потреби. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Поки що росіяни не будуть просуватися далеко, вглиб Сумщини чи Чернігівщини – вони будуть просуватися вшир, щоб створити "сіру зону", захопити наші прифронтові території, аби потім звідти починати більш потужні наступальні дії. Або – не починати, адже створені плацдарми необов’язково будуть використані", - сказав він.

Гетьман підкреслив, що хоча російські ресурси великі, вони не є необмеженими. Тому Росія не може наступати по всій лінії фронту, яка становить 1,5 тисячі км. Вони можуть обрати п’ять-шість напрямків для наступу, але для наступу вздовж всієї лінії фронту окупантам не вистачить людей.

"Звісно, небезпека є, але вона полягає не в тому, що Росія спробує захопити Суми чи Чернігів, а в тому, що росіяни можуть створити там плацдарми для подальших наступальних дій. Як ми це побачили на Харківщині. На Сумщині нічого принципово нового ми не побачимо, така тактика ворога", - пояснив експерт.

За його словами, завдання України – створити фортифікації на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині і заміновувати території.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він розповів про перспективи наступу російських військ на Харківщині:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Загроза наступу РФ на Сумщині - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, ситуація у Харківській області наближається до критичної, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум.

Також Reuters пвдтвердило, що окупанти нарощують свої сили біля кордону з Сумською областю, що може вказувати на підготовку РФ до великого наступу найближчими тижнями.

Водночас військовий експерт Іван Киричевський із Defence Express не вірить у масштабність російської операції на Сумщині. Він зазначив, що на Сумському напрямку РФ зосередила близько 10 тисяч окупантів, тоді як на Харківщині намагається наступати 30 тисяч, але не змогли навіть повністю зайти у Вовчанськ.

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