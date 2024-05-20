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У Сумах та Харкові можуть з'явитись Patriot: Зеленський - про надважливе рішення

Ангеліна Підвисоцька
20 травня 2024, 23:40
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Президент розкритикував Захід за відсутність оперативності у допомозі Україні.
У Сумах та Харкові можуть з'явитись Patriot: Зеленський - про надважливе рішення
Patriot може з'явитись у Сумах та Харкові / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

На захисті Сум та Харкова можуть з'явитися західні системи ППО Patriot. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Маємо все ж перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами й робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші. Дякую всім партнерам, які розуміють цю нашу потребу та її значення – реальну стратегічну силу ППО в цій війні", - сказав Зеленський.

Він розкритикував Захід за відсутність оперативності у передачі військової допомоги.

відео дня

Президент наголосив на тому, що російські окупанти активно застосовують керовані авіабомби не лише на Харківщині, а у районах міста Часів Яр та на Покровському напрямку.

Постачання ЗРК Patriot Україні - останні новини

Україна потребує щонайменше 7 систем Patriot для захисту своєї території від російських атак. У партнерів є ці системи, проте не вистачає політичної рішучості, щоб передати їх ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони Patriot, однак потрапити в Україну вона зможе лише через два місяці. Аналітики вважають, що цей термін - це найкращий сценарій.

Іспанія передала Україні обіцяний пакет із ракетами до комплексів ППО/ПРО Patriot.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що готовий обговорити можливість надання Україні протиракетних комплексів Patriot.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії ЗРК Patriot
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