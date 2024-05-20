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"Попереду важке літо": військовий розповів, чи зможе Росія взяти Харків

Марія Николишин
20 травня 2024, 14:13
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На Харківському та Сумському напрямку відбувається накопичення та перекидання сил ворога, вважає Жорін.
Максим Жорін розповів про плани окупантів в Харкові / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/MaksymZhorin

Окупаційна армія Росії ​​не зможе взяти Харків, бо дії ворога більше схожі на розтягування ресурсів ЗСУ, вважає екскомандир "Азову" та заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

"Найімовірніше, взяття міста і не стоїть на сьогоднішній день на меті у РФ. Посилення тиску буде – бачимо з даних розвідки. Але це все одно більше схоже на завдання по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках та зменшенню наших резервів", - написав військовий у Telegram.

Говорячи про наступ на Суми, Жорін зауважив, що там відбувається накопичення та перекидання сил ворога.

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"Поки що кількість (військових РФ – ред.) говорить про аналогічне завдання – відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про "кадирівців", то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує. Хоча в цілому ситуація на фронті досить складна, і легше найближчим часом точно не буде - навпаки, попереду важке літо з важкими боями", - резюмував Максим Жорін.

Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини:

Раніше повідомлялось, що українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

В той же час, Росія продовжує наступ в Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Белгородською областю та наблизитися до Харкова в радіус дії артилерії.

Країна-агресорка Росія не планує захоплювати Харків під час активізації свого наступу на Харківщині. Загарбники мають мінімальну і максимальну мету під час цього наступу, і мінімальної вони уже добилися, сказав Євген Дикий.

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