Наступ на Сумщину: скільки окупантів на кордоні і що вони задумали - Defence Express

Російські окупанти можуть спробувати піти у наступ на Сумщину після Харківської області.

https://glavred.net/ukraine/nastuplenie-na-sumshchinu-skolko-okkupantov-na-granice-i-chto-oni-zadumali-defence-express-10565117.html Посилання скопійоване

Яким буде наступ на Сумщину / коллаж: Главред, Фото: 66 отдельная механизированная бригада, 44 механизированная бригада

Російські окупанти пішли у наступ на Харківську область. У розвідці прогнозують, що після цього ворог почне атакувати і Сумську область. Водночас військовий експерт Defence Express Іван Киричевський не вірить в те, що російська операція на Сумщині буде масштабною. Про це повідомляє Еспресо.

Він додав, що на Сумському напрямку РФ зосередила близько 10 тисяч окупантів. Так, наприклад, на Харківщині намагається наступати 30 тисяч росіян і їм не вдалося повністю зайти у Вовчанськ.

"Виходячи з повідомлень Генштабу України про те, що окремі групи росіян спробували просочитися на околиці Вовчанська, але їх звідти вибили, то очевидно, що значного масштабу гіпотетична російська операція на Сумщині не отримає. Наразі питання стоїть не в тому, скільки військ росіяни зможуть залучити, а в тому, наскільки зростає лінія активного фронту. Тобто доведеться розподіляти той самий обсяг боєприпасів, техніки й резервів, який був до цього", - сказав Киричевський. відео дня

Можлива атака РФ на Суми - останні новини

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред