Будуть територіальні торги: експерт назвав мету наступу на Харків і Суми

Китай знайшов свою вигоду у війні РФ проти України. Це дає йому можливість досягати своїх цілей в економічному і політичному планах.

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На мирних переговорах можуть влаштувати територіальні торги / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Територіальне питання стане предметом торгів на мирних переговорах. Наступ на Сумщину і Харківщину вже вказує на те, що це підготовка до можливих компромісів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор політичних наук Максим Розумний.

Китай знайшов у війні РФ проти України свою вигоду. Це дає йому можливість досягати своїх цілей в економічному і політичному планах.

"Тобто з одного боку є задекларована мета Росії створити санітарну зону біля її кордону, щоб уникнути можливих агресивних дій з боку України. З іншого боку, це підготовка "жестів доброї волі" в майбутньому - мовляв, добре, ми вийдемо з цих 20 кілометрів, але вимагаємо за це певних гарантій для себе", - каже Розумний. відео дня

Водночас експерт переконаний, що Росії не віддадуть усю Херсонську, Запорізьку чи Донецьку області. Однак і посунути їх із захоплених рубежів поки що не вдасться.

"Звісно, головне питання - за яких умов з РФ зніматимуться санкції та послаблюватиметься режим політичної ізоляції, а також відбуватиметься нормалізація відносин із нею. У цьому сенсі умовно добровільне звільнення Росією українських територій як опція - це питання дуже великих політичних компромісів. І я впевнений, що за певних умов і в певних межах Росія може бути готова до таких кроків, але і РФ, і Китай виставлятимуть за це дуже високу ціну", - додав Розумний.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віцепрем'єрміністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Саміт миру - коли відбудеться, і що буде обговорюватися:

Перший Саміт миру планується на 15-16 червня, говорив президент Володимир Зеленський. Україна та світові держави у Швейцарії обговорюватимуть механізми завершення російсько-української війни на базі Статуту Організації об'єднаних націй.

Мирний саміт у Швейцарії має стати першим кроком до миру, сподівається Володимир Зеленський. За його словами, тільки глобальна сила здатна змусити Росію піти на справедливий мир в Україні.

Путін намагається зірвати Саміт миру політичними та військовими способами, розповів Зеленський. Гарант акцентував на тому, що глава Кремля боїться реального примусу Росії до миру.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти. Щоб реалізувати план, Україна проводить переговори з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ має затвердити ініціативу як базовий план закінчення війни.

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