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РФ стягує сили під Сумську область, може початися наступ - Reuters

Ангеліна Підвисоцька
16 травня 2024, 21:55
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Російські окупанти можуть піти в наступ найближчими тижнями.
ВСУ
РФ готується до масштабного наступу / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Російські окупанти нарощують свої сили біля кордону з Сумською областю. Це може вказувати на підготовку РФ до великого наступу вже найближчими тижнями. Про це повідомляє Reuters.

Ситуацію з наступом РФ ускладнюють і затримки з поставками західної зброї. Повідомляється, що ворог стягує на кордон із Сумською областю свої невеликі підрозділи.

Аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен переконаний, що в Харківській області росіяни намагалися втягнути в бій обмежені резерви ЗСУ перед початком свого основного літнього наступу.

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"Якщо Україна перерозподілить сили в Харкові та Сумах, вона зможе зберегти частину території, можливо, запобігти артилерійським обстрілам мирних мешканців Харкова, можливо, навіть відтіснити противника до кордону. Але це може коштувати їм війни, якщо резерви не будуть доступні для реагування на кризи під час літнього наступу Росії", - сказав аналітик.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що для захисту Харкова потрібно щонайменше дві американські системи ППО "Patriot". Він наголосив, що так Росія не зможе захопити Харків.

Також Bild пише, що окупаційні війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. Натомість українські джерела стверджують, що групу ЗС РФ відкинуто, і бої тривають.

Як повідомляв Главред, на Харківському напрямку ситуація залишається складною. Сили оборони України вдалося зірвати плани РФ щодо просування у межах міста Вовчанськ на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ. За їхніми словами, ворог значно знизив активність.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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