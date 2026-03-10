Окупанти намагаються захопити прикордонні села в двох областях - що задумав ворог

Російська армія намагається взяти під контроль нові прикордонні населені пункти в Сумській області.

https://glavred.net/front/okkupanty-pytayutsya-zahvatit-prigranichnye-sela-v-dvuh-oblastyah-chto-zadumal-vrag-10747646.html Посилання скопійоване

Окупанти намагаються захопити прикордонні села в двох областях / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

Росія намагається створити "буферну зону" біля кордону

Михайло Драпатий пояснив тактику окупантів

Російські війська активізували дії в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Основна мета таких операцій - створення приблизно 20-кілометрової "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону. Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Михайло Драпатий.

За його словами, російська армія намагається взяти під контроль нові прикордонні населені пункти в Сумській області, в тому числі на тих ділянках, де активної лінії фронту фактично немає. Подібні дії він назвав тактичними відволікаючими маневрами.

відео дня

Драпатий зазначив, що ці операції не можна розглядати як окремий або другорядний фронт. Кожна російська угруповання виконує власні завдання.

"Угруповання "Північ", яке діє навпроти наших сил у Сумській і Харківській областях, ставить перед собою завдання створення буферної зони, або, як вони самі кажуть, "зони впливу"", - пояснив командувач.

За його даними, зараз існує близько 12 напрямків, де російські підрозділи можуть намагатися розширити зону контролю. У таких операціях задіюються сили від штурмової роти до батальйону.

Зокрема, мова йде про Краснопільський, Великописарівський і Золочівський напрямки, де противник продовжує робити спроби просування.

Цілі контрнаступу ЗСУ

Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що Сили оборони України проводять успішні контратаки і штурмові дії на Олександрівському напрямку, стримуючи спроби російських військ просунутися в напрямку Дніпропетровської області.

За його словами, ситуація на Олександрівському напрямку, який фактично знаходиться на кордоні Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, залишається складною, проте українські військові знищують противника і не дозволяють йому рухатися в бік Дніпропетровщини та населеного пункту Покровське.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проекту DeepState оновили карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Крім того, на державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на карті з'являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Нагадаємо, що Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу на фронті. Вже вдалося відновити контроль над деякими територіями. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

Хто такий Михайло Драпатий? Михайло Драпатий - український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016-2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024 року). Голова оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024 року), голова оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024 року). Лицар орденів Богдана Хмельницького і "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред