Ворог нарощує сили: куди окупанти перекидають резерви для весняної кампанії

Аналітики фіксують перегрупування та підсилення фронту для підготовки до нових атак противника.

Ворог готується до зміни погодних умов, поповнює резерви та зміцнює ділянки фронту / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Росіяни провели близько 1400 штурмів за 10 днів березня

Активність зросла в Гуляйполі та на Покровському напрямку

Костянтинівський і Слов’янський відтинки також під атакою

Російські штурмові дії на фронті у Запорізькій області зросли, зокрема в районі Гуляйполя, де активність противника навіть перевищила показники на Покровському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.

За перші десять днів березня російські війська здійснили близько 1400 атак на різних ділянках фронту. Це найнижчий показник за останній час, але незначно відрізняється від середніх значень попередніх місяців: із вересня до лютого противник проводив у середньому близько 1800 штурмів.

Найактивніші напрямки фронту

Найбільшу активність російські сили продовжують демонструвати в районі Покровська.

"Як і Покровськ так і Мирноград по суті окуповані, тож противник зосереджений на Родинському та Гришиному, куди постійно відправляє свою піхоту на штурми", — зазначили аналітики.

Водночас зросла інтенсивність атак на Гуляйполі, де кількість штурмів перевищила показники Покровського відтинку. Аналітики відзначають, що російські війська активно використовують можливості для наступу, залучаючи додаткові ресурси та намагаючись скористатися слабкими місцями в українській обороні.

Наступальні спроби ворога

Активність ворога спостерігається й на Костянтинівському напрямку, де окупанти постійно прощупують нашу оборону навколо міста, шукають слабкі місця, намагаються закріпитись та накопичитися і пробивають собі можливість добратися до самої Костянтинівки, щоб формувати для себе там місце зосередження для боїв за місто.

Зростання кількості штурмів зафіксовано і в районі Слов’янська, що пов’язують із просуванням російських військ у Сіверську та посиленням там угруповання піхоти.

Аналітики підкреслюють, що ворог готується до зміни погодних умов і появи густої рослинності, для чого проводиться перегрупування, поповнення резервів та посилення ділянок фронту, де поставлені завдання або досягнуті певні результати.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, війська країни-агресорки Росії активізувались у прикордонних районах Сумської області, однак, за оцінкою українських військових, досягти там довготривалого успіху їй навряд чи вдасться. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Кріс того, оосійські окупаційні війська проводять наступальні операції вздовж державного кордону України. Однак, всупереч заявам російських пропагандистів про наступ на Суми не йдеться. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Водночас на державному кордоні фіксується розширення зон контролю російських військ — на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію. За даними аналітиків DeepState, противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відтягнути українські ресурси.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

