"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

Руслан Іваненко
9 березня 2026, 21:56
Ворог продовжує утримувати зайняті позиції, одночасно здійснюючи спроби просочування.
Противник перекидає додаткові сили та намагається закріпитися в глибині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Коротко:

  • Противник майже контролює місто Гуляйполе
  • Ворог активізував піхоту в районі Залізничного та Староукраїнки
  • Тривають бої за стратегічні села Березове та Солодке

У районі Гуляйполя Запорізької області ситуація залишається складною: противник практично контролює місто, повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог затягує туди велику кількість піхоти, перекидає додаткові сили і активно діє в глибині території, зокрема, в раойні Залізничного, Староукраїнки та Святопетрівки", – зазначають експерти.

Дії українських військ

Водночас Сили оборони України продовжують зачистку на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Українські бійці продовжують діяти по відтинку від Тернового до Солодкого. Зокрема, тривають активні бої за село Березове. В інших ділянках проводяться пошуково-ударні роботи по піхоті противника та техніці, яка надає підкріплення піхоті або здійснює логістику, зокрема, в тилу", – додають аналітики.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

За їхніми спостереженнями, противник не лише намагається утримати зайняті позиції, а й просувається в глибину української території.

"Не є секретом, що в процесі зачистки беруть участь Десантно-штурмові війська. Тут бійці підкреслюють ефективність залученості даного роду військ, що вибудував більш чіткий та продуктивний процес роботи та планування, зокрема, взаємозв'язок з штурмовими підрозділами, які спільно працюють над зачистками", – підкреслюють у DeepState.

Чому Запоріжжя є ключовою ціллю для РФ - думка військового

Командир 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Дмитро Філатов підкреслив, що Запоріжжя є важливим промисловим центром, і контроль над містом має серйозні наслідки для промисловості та стійкості українських сил.

За його словами, російські війська прагнуть блокувати роботу підприємств і створити проблеми для держави.

"Противник намагається дістатися ділянки, з якої можна завдавати потужне артилерійське ураження по місту. Це – стратегічний задум ворога", – зазначив Філатов.

Він додає, що на даний момент сил противника достатньо для реалізації їхніх планів, але завдяки досвідченому командуванню українські війська утримують баланс, зберігають території та життя людей.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Зокрема, армія РФ має територіальні успіхи в Запорізькій області.

Крім того, на державному кордоні України фіксується розширення зон контролю російських військ, а на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Нагадаємо, що Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу на фронті. Вже вдалося відновити контроль над деякими територіями. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

