РФ інтенсивно стягує війська на гарячу ділянку фронту: розкрито тактику ворога

Ситуація на Запоріжжі поступово стабілізується, тоді як ворог концентрує сили на півночі Донеччини.

РФ інтенсивно перекидає війська на північ Донеччини/ Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

РФ інтенсивно перекидає війська на північ Донеччини

Підрозділи з Херсонщини та Криму переміщують через Маріуполь залізницею

Росія інтенсивно перекидає війська на північ Донецької області, намагаючись просочуватися малими групами.

Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, туди переміщуються ворожі підрозділи, які базуються на Херсонщині та в Криму, їх вантажать залізницею через Маріуполь.

Де концентрується ворог

За його словами, великі підрозділи росгвардії, які раніше заводилися у Запорізькій області для утримання фронту та виконання функцій загороджувальних загонів, були перекинуті на територію Ростовської області. Щодо Запоріжжя ворогу не вдається досягнути своїх цілей. Ситуація щодо Гуляйполя стабілізується, додає Андрющенко.

Зазначається, що на інших напрямках окупанти підтягнули максимум сил, які могли зібрати. Але там в окупантів не складається з атакувальним потенціалом.

"Тому вони намагаються концентруватись на півночі. Думаю, що найближчими днями, коли стабілізується погода, ми побачимо спроби в напрямок Часів Яру, Покровська, можливо, по інших ділянках, зокрема, на Сумщині і так далі", - припустив керівник Центру вивчення окупації.

За його словами, зараз Запоріжжю можна "трошки видихати" і спостерігати, як масштабується оборона, якщо вона контролюється, та як зриваються наступи, зокрема ударами по енергоструктурі.

"З іншого боку, північ треба готувати. Як тільки ми погодили росіянам тимчасове локальне примирення на Запорізькій АЕС, вони одразу пішли на північ Донецької області. Тобто когось вони там тримають і перекидають їх далі. Це вже не вперше. Це не дуже добра тенденція, але маємо її враховувати", - наголосив Андрющенко.

Яка буде ситуація на фронті весною 2026 року - думка військового

Як писав Главред, командир полку 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов застеріг, що з приходом весни ситуація на фронті може загостритися.

Він зазначив, що протягом останнього року противник суттєво вдосконалив взаємодію між малими піхотними підрозділами та операторами безпілотників. Водночас у Збройних силах України така злагоджена інтеграція наразі ще не досягла відповідного рівня.

"Я б пропонував всім готуватися до більш запеклих бойових дій, бо ворог відпрацював зв’язки та тактичну взаємодію, яку нам ще потрібно надолужити", – зазначив Філатов.

Ситуація на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у районі Костянтинівки-Дружківки ЗСУ мали тактичні успіхи, про що свідчать геолокаційні матеріали. Українські військові тримають під контролем залізничну станцію, а також аналітики не фіксують російські позиції західніше траси Т-0504 на півдні міста.

Раніше стало відомо, що на Лиманському напрямку, попри в 6 а подекуди й 10 разів переважаючу силу противка, українські військові тримають оборону на шляху ударного кулака 20-ї армії Росії.

Напередодні аналітики повідомили, що окупанти мають територіальні успіхи поблизу села Різниківка Сіверської міської громади Бахмутського району. Крім того, армія РФ просунулась біля сіл Пазено та Привілля.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

