РФ готує новий масований удар по Україні: названо небезпечну дату і цілі

Стабільна кількість боєзапасів до різних ракетних комплексів у РФ наближається до тисячі.

Важливе із заяв Жданова:

Росія спробує найближчим часом повторити масований удар

РФ має приблизно до тисячі ракет у запасі різних типів

На думку військового експерта Олега Жданова, найімовірніше країна-агресор Росія спробує найближчим часом повторити масований удар по Україні.

Як наголосив він у коментарі сайту ТСН.ua, метою окупантів є досягнення кінцевої мети в плані нанесення ураження Україні.

"Що стосується кількості ракет, судячи із заяв нашого головного розвідника, то Російська Федерація на сьогоднішній день має приблизно до тисячі ракет у запасі різних типів", - попередив експерт.

За його словами, стабільна кількість боєзапасів до різних ракетних комплексів у РФ наближається до тисячі.

"А з урахуванням їхньої витрати і з урахуванням їхнього виробництва, то фактично вони тримають десь 900-1000 ракет - стабільну кількість боєзапасу для різних типів ракетних комплексів", - додав Жданов.

Загроза удару РФ: думка генерала ЗСУ

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал Ігор Романенко повідомив, що противник продовжує накопичувати запаси ракет і безпілотників. За його оцінкою, це може свідчити про підготовку нових масштабних ударів.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вибрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

