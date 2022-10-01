УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"РФ робила б це тихо і без шуму": чи завдасть Росія ядерного удару - прогноз експерта

1 жовтня 2022, 11:47

Оскільки тема застосування ядерної зброї активно обговорюється в росЗМІ, це означає, що Кремль намагається створити політико-психологічний ефект тиску.

Михайло Гончар, ядерна зброя
Михайло Гончар прокоментував ризик застосування ядерної зброї Росією / Фото УНІАН, Reuters

Ядерний шантаж Кремля, найімовірніше, має на меті залякати Україну і країни Заходу. Якби б Росія дійсно хотіла завдати ядерного удару по Україні, то робила б це "тихо і без шуму". Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

Він пояснив, що залежно від того, про яку саме ядерну зброю йдеться - стратегічну чи тактичну, є відповідні напрацьовані процедури в силу специфіки цих видів зброї. Зокрема, зброя масового ураження особливим чином зберігається і особливим чином доставляється в зону бойових дій.

"Відповідно, якщо мова йде про тактичну ядерну зброю, вона не може бути доставлена ближче до зони бойових дій і вже там чекати ухвалення рішення про її застосування. Є певні регламенти і процедури, які носять не політичний, а технічний характер. І якби у РФ була повна готовність до застосування тактичної ядерної зброї, вони б не запускали пропагандистську кампанію про те, як перетворюють все на радіоактивний попіл - росіяни робили б це тихо і без шуму", - вважає Гончар.

За його словами, оскільки тема застосування ядерної зброї активно обговорюється в російських медіа, це означає, що Кремль виходить передусім зі спроби створити відповідний політико-психологічний ефект тиску на Україну і захід. Гончар вважає, що росіяни хочуть домогтися необхідних поступок, а саме - капітуляції України.

"Для РФ це було б вершиною успіху - мовляв, вони лише пригрозили застосуванням ядерної зброї та цим домоглися поступок, тобто показали Україні і заходу "кузькіну матір". Тому чим більше росіяни медійно розганяють всі ці речі, тим більше це свідчить про їхню неготовність застосовувати тактичну ядерну зброю", - вважає експерт.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз щодо застосування ядерної зброї.

Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Вона закликала світ серйозно ставитися до його заяв. Меркель вважає, що не потрібно розцінювати слова Путіна як блеф.

Інші новини:

війна в Україні ядерна зброя Володимир Путін ядерна війна Михайло Гончар новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:14

Росію в січні-лютому 2023 року чекають бунти і побоїща, почнеться Армагеддон - Соскін

12:11

У ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лимана, окупанти оточеніВідео

11:47

"РФ робила б це тихо і без шуму": чи завдасть Росія ядерного удару - прогноз експерта

11:36

Залишився маленький син: в Україні ліквідували молодого окупанта з Татарстану

11:32

Понад 5 тисяч військових РФ в оточенні біля Лиману: ЗСУ перекрили ворогу шляхи відходу – ГайдайВідео

Реклама
11:25

Прикмети на 2 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб привернути неймовірний успіх і здоров'яВідео

11:24

Треба перебити негатив: експерт розповів, як Росія використовує анексію територій України

11:22

"Хотіли вбити якомога більше людей": у МВС розкрили деталі удару по колоні цивільних у ЗапоріжжіВідео

11:22

Божевільний Охлобистін виступив на концерті біля Кремля та розповів про "священну війну"Відео

11:21

Гороскоп на жовтень 2022: Близнюкам - випробування, Терезам - здійснення бажань, Рибам - великі гроші

11:18

Президент України підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

11:00

Як приборкати оскаженілого російського звіра, або Чому Україну приймуть до НАТОПогляд

10:51

Дощі з грозами накриють Україну в перші дні жовтня: де чекати негоди

10:28

"Я просто подзвонив попрощатися": окупант розповів дружині про тяжке становище армії РФ на фронті

10:12

Російського пілота Красноярцева, який бомбив Чернігів, обміняли на українських льотчиків

10:12

Гороскоп на жовтень-2022: загроза ядерного удару по Україні і нові чудеса ЗСУВідео

09:58

Кремлівські пики відчувають, що це не свято, а початок їхнього кінцяПогляд

09:37

Як розвиватиметься ситуація на фронті до кінця року: Жданов назвав найгірший та найкращий сценарії

09:28

ЗСУ ліквідували вагнерівця "Самурая": раніше він воював у Сирії та Лівії

09:00

Чи ризикне Путін та якою буде відповідь Заходу: Михайло Гончар про перспективи ядерного удару

Реклама
08:51

Із зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку: окупанти викрали гендиректора ЗАЕС

08:32

Три країни можуть виступити категорично проти прийому України до НАТО - ЖдановВідео

08:30

Дрова або пелети: яке опалення дешевше в Україні і як заощадитиВідео

08:25

ЗСУ знищили "Сонцепік" окупантів і вдарили по логістичних центрах

07:51

ЗСУ можуть звільнити Лиман у найближчі 72 години - ISWВідео

06:09

День ангела Ірини 2022 - чарівні привітання і картинки

05:33

Дід наклав в штаниПогляд

05:32

Гороскоп на жовтень 2022 для Стрільців: місяць буде дуже прибутковим - коли чекати грошейВідео

04:00

Перетворюються на жорстких тиранів: імена чоловіків, від яких після весілля захочеться втекти

03:30

Зліт долара до 50 грн: українців попередили про неминучу девальваціюВідео

03:20

Смачні квашені помідори за 1 день: шалений рецептВідео

02:40

Україну чекає потужний снігопад: синоптик розповів про атаку морозної погодиВідео

02:03

"Щілину видно": Волочкова в міні сукні вибрала неправильний ракурс для фото

01:34

Меган Маркл шантажувала принца Гаррі розлученням - чому герцогиня вирішила піти

01:03

Жіночий гороскоп на тиждень 3-9 жовтня: Дівам - заздрісники, Терезам - гроші, Скорпіонам - успіх

00:51

Прикмети на 1 жовтня: які 5 заборон не можна порушувати в перший день місяцяВідео

00:01

Путін скоро викотить ультиматум Україні, нас чекають гарячі осінь і зима – Андрій Золотарьов

30 вересня, п'ятниця
23:54

У США схвалили виділення Україні 12,4 млрд доларівВідео

23:19

"Скоро все скінчиться": в розвідці спрогнозували, коли та чим завершиться війна

23:01

"Це триндець": понад 5 тисяч окупантів в Лимані потрапили в оточення – АрестовичВідео

Реклама
22:48

"Не хочу брати на душу гріх вбивства": у РФ наклав на себе руки репер через мобілізаціюВідео

22:20

"У жовтні буде ескалація на фронті": Данілов розповів про умови вступу України до НАТОВідео

22:17

Даша Трегубова показала, як у грузинському кафе тролять росіян

22:11

Кулеба озвучив наступний крок України на шляху до НАТО

21:59

Гороскоп на жовтень 2022: на Скорпіонів чекає місяць глобальних змінВідео

21:30

Котел для окупантів близько: ЗСУ увійшли в Дробишеве під ЛиманомВідео

21:13

"Мало їжі, спимо в калюжах": окупант поскаржився матері про умови на фронтіВідео

21:10

Медведєв заснув під час виступу Путіна, а Кадиров ридав на камеруВідео

21:05

Що не можна носити в 40 років: 14 речей, які потрібно викинути зі свого гардероба, щоб засяяти

20:46

Ми не подали б заявку на вступ до НАТО, якби це рішення не було погоджено із Заходом - Арестович

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересні
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти