"РФ робила б це тихо і без шуму": чи завдасть Росія ядерного удару - прогноз експерта

Михайло Гончар прокоментував ризик застосування ядерної зброї Росією / Фото УНІАН, Reuters

Ядерний шантаж Кремля, найімовірніше, має на меті залякати Україну і країни Заходу. Якби б Росія дійсно хотіла завдати ядерного удару по Україні, то робила б це "тихо і без шуму". Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

Він пояснив, що залежно від того, про яку саме ядерну зброю йдеться - стратегічну чи тактичну, є відповідні напрацьовані процедури в силу специфіки цих видів зброї. Зокрема, зброя масового ураження особливим чином зберігається і особливим чином доставляється в зону бойових дій.

"Відповідно, якщо мова йде про тактичну ядерну зброю, вона не може бути доставлена ближче до зони бойових дій і вже там чекати ухвалення рішення про її застосування. Є певні регламенти і процедури, які носять не політичний, а технічний характер. І якби у РФ була повна готовність до застосування тактичної ядерної зброї, вони б не запускали пропагандистську кампанію про те, як перетворюють все на радіоактивний попіл - росіяни робили б це тихо і без шуму", - вважає Гончар.

За його словами, оскільки тема застосування ядерної зброї активно обговорюється в російських медіа, це означає, що Кремль виходить передусім зі спроби створити відповідний політико-психологічний ефект тиску на Україну і захід. Гончар вважає, що росіяни хочуть домогтися необхідних поступок, а саме - капітуляції України.

"Для РФ це було б вершиною успіху - мовляв, вони лише пригрозили застосуванням ядерної зброї та цим домоглися поступок, тобто показали Україні і заходу "кузькіну матір". Тому чим більше росіяни медійно розганяють всі ці речі, тим більше це свідчить про їхню неготовність застосовувати тактичну ядерну зброю", - вважає експерт.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз щодо застосування ядерної зброї.

Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Вона закликала світ серйозно ставитися до його заяв. Меркель вважає, що не потрібно розцінювати слова Путіна як блеф.

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