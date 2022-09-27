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"Сприймаємо загрози серйозно": у Байдена оцінили імовірність застосування Путіним ядерної зброї

27 вересня 2022, 08:24

У США поки що не бачать підстав для зміни власного рівня готовності ядерних сил. У Білому домі нагадали, що погрози з Кремля звучать вже давно.

Білий дім, Ядерна зброя, Володимир Путін
У Білому домі прокоментували імовірність застосування Росією ядерної зброї та оцінили реальність погроз Путіна / Фото Reuters

На даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно. Про це заявила 26 вересня прессекретар адміністрації президента США Карін Жан-П'єр.

Звіт з пресконференції опублікований на офіційному сайті Білого дому.

"Що стосується доказів [підготовки до застосування ядерної зброї], то ми цього не бачимо на даний момент. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили будь-яких підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на даному етапі", – сказала Жан-П'єр.

Вона також нагадала, що і сам президент Байден, і радник з національної безпеки Джейк Салліван зазначали, що ядерні погрози Путіна проти Європи є безвідповідальними і необачними.

"Наслідки використання ядерної зброї були б катастрофічними для Росії та світу, і Росія була б ізгоєм на світовій арені", — заявила Жан-П'єр.

Водночас прессекретар Білого дому зазначила, що такі погрози від Путіна тривають вже протягом останніх шести місяців або більше.

"Ми, звичайно, сприймаємо це серйозно. Знову ж таки ми сприймаємо це дуже, дуже серйозно. Хоча я б додала, що сама Росія не раз говорила, що ядерну війну неможливо виграти, її ніколи не потрібно вести", — підкреслила вона.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.

Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

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