Зеленський відповів на ядерні погрози Путіна

Погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути правдивими, вважає Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.
Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.
"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", - сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.
"Він (Путін – ред.) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його і стримує цю загрозу. Нам потрібно продовжувати тиснути на нього і не дозволяти, щоб він продовжував", – переконаний президент України.
Ядерний шантаж РФ
Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, він пригрозив світу ядерною зброєю.
"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на сценарій застосування ядерної зброї. Однак, на думку Зеленського, в той же час цього не можна виключати.
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