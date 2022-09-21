"Роза вітрів може розвернутися": Путін пригрозив світу ядерною зброєю

Путін погрожує світу ядерною зброєю / Колаж Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін, який вже офіційно оголосив мобілізацію в Росії, знову вибухнув погрозами про можливе застосування ядерної зброї. Він намагається всіх переконати в тому, що проти РФ нібито воює "колективний Захід". Про це він заявив під час свого відеозвернення.

Путін цинічно заявляє, що нібито Захід "влаштував ядерний шантаж" Росії. Він додав, що для захисту РФ будуть "використовувати всі наявні у себе засоби".

"Хто веде ядерний шантаж проти РФ, роза вітрів може розвернутися в їхній бік", - сказав Путін.

Ядерна загроза з боку РФ

Раніше українська розвідка зазначала, що у країні-агресорці РФ постійно проводяться навчання з розгортання і підготовки до удару з ядерної зброї. У країни-агресорки Росії є чимало носіїв ядерної зброї, кажуть в ГУР Міноборони України.

При цьому в РФ висловилися щодо того, коли вони можуть застосувати ядерну зброю. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв перерахував 4 підстави для застосування такої зброї:

старт ядерних ракет противника,

застосування ним ядерної зброї,

нанесення удару по критичній інфраструктурі, яка управляє ядерною зброєю,

інші дії, які загрожують існуванню Росії.

Генерал-лейтенант запасу та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначає, що ситуація з можливим застосуванням російським диктатором Путіним ядерної зброї у війні проти України як і раніше залишається неоднозначною. Він наголосив, що західні розвідки як і раніше відстежують ядерні арсенали і можливості РФ.

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