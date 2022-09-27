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"Ліквідують особисто": дипломат назвав 2 способи зупинити ядерний шантаж Путіна

27 вересня 2022, 01:40

Російський диктатор заявами про можливість застосування ядерної зброї і проведенням мобілізації в РФ намагається схилити Україну до переговорів.

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерный удар
Дипломат назвав 2 способи зупинити ядерний шантаж Путіна/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін своїм ядерним шантажем і мобілізацією в РФ хоче добитися, щоб Україна погодилася на переговори з країною-агресоркою. Проте такий ядерний шантаж можна зупинити, і для цього достатньо скористатися одним із двох способів.

Потрібно або донести Путіну, якими можуть бути наслідки для РФ і нього самого у разі ядерного удару по Україні, або надати нашій державі ядерну зброю. Про це заявив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі Апостроф TV.

Він зазначає, що Захід пригрозив росіянам застосувати проти них конвенційну зброю у разі нанесення Росією ядерного удару по Україні. Проте застосування конвенційної зброї (тобто звичайного озброєння, без застосування зброї масового ураження – хімічної, біологічної або ядерної – ред.) не налякає Путіна.

"Для Путіна це відчиняє двері. Будь ласка, використовуйте. Відповідь буде, але конвенційною зброєю. В нього така територія, що він не помітить, де застосують ту конвенційну зброю, навіть якщо Альянс застосує, чи США, чи Велика Британія", – пояснює дипломат.

Путіна потрібно лякати не такою зброєю, а тим, що у разі цих дій проти України ядерна зброя буде застосована у відповідь проти його країни, або ж що його самого ліквідують.

"[Потрібно], щоб йому передали, що він буде ліквідований особисто, якщо потягнеться до червоної кнопки. Це достатній момент", – наголосив Осипенко.

Інший варіант – передати Україні декілька ядерних бомб і сказати про це Путіну. Попередити його, що Україна у разі ядерного удару по її території зможе нанести такий же ядерний удар у відповідь по території Росії, каже дипломат.

Ядерний шантаж Путіна

Раніше російський диктатор Володимир Путін знову вибухнув погрозами про можливе застосування ядерної зброї. Він намагається всіх переконати в тому, що проти РФ нібито воює "колективний Захід", і цинічно заявляє, що нібито Захід "влаштував ядерний шантаж" Росії. Він додав, що для захисту РФ будуть "використовувати всі наявні у себе засоби".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Він не вірить, що міжнародне співтовариство дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда також відповів на шантаж Путіна. Він наголосив, що США також мають кнопки, які запускають ядерні ракети. Дуда зазначив, що якщо Росія зважиться на ядерний удар по Україні, вона отримає відповідь. І йдеться не тільки про кримінальні трибунали, а виключення Путіна, його оточення і російської держави зі світової політики.

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