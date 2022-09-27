"Якщо треба, то застосуємо": Медведєв знову спробував налякати світ "ядерною дубиною"

Дмитро Медведєв знову вибухнув ядерними погрозами / Reuters

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними загрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

"Росія має право застосувати ядерну зброю, якщо це буде необхідно. У заздалегідь визначених випадках. У суворій відповідності з основами державної політики в галузі ядерного стримування. Якщо на нас або наших союзників буде скоєно напад з використанням подібного виду озброєнь. Або якщо при агресії з використанням звичайної зброї виникне загроза самому існуванню нашої держави. Про це нещодавно прямо сказав президент Росії", - написав Медведєв у Telegram.

Заступник голови російського Радбезу також заявив, що РФ зробить все, "щоб не допустити появи ядерної зброї у ворожих до нас сусідів". Зокрема, в України.

При цьому Медведєв вважає, що Захід не втручатиметься, якщо РФ застосує ядерну зброю проти України.

"Гинути в ядерному Апокаліпсисі заокеанські та європейські демагоги не збираються. А тому - проковтнуть використання будь-якої зброї в поточному конфлікті", - додав він.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.

Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

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