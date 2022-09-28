"Забудьте про це": Шольц відповів на ядерний шантаж Путіна

Олаф Шольц відповів на ядерний шантаж Путіна / Фото Reuters, УНІАН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ніхто не може знати напевно, чи зважиться російський диктатор Володимир Путін застосувати ядерну зброю. При цьому від застеріг президента РФ від таких дій та підтримав позицію США з цього питання.

"Хто знає (чи застосує Путін ядерну зброю, - ред.)? Але, як і президент США Джо Байден, я хочу звернутися до Росії та сказати дуже ясно: забудьте про це", - сказав Шольц в інтерв'ю виданню Neue Osnabrücker Zeitung.

Німецький канцлер зазначив, що "Путін робить помилки за помилками".

"Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім почавши переговори з Києвом", - заявив Шольц.

Мобілізацію в Росії політик назвав "актом відчаю та панічною реакцією на невдачі російських збройних сил на сході України".

Шольц додав, що Німеччина і далі продовжить підтримувати Україну, зокрема в питанні озброєння.

"Німеччина в міру своїх можливостей підтримує Україну і в той же час робить все можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО та Росією", - сказав він.

Як повідомляв Главред, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Вона закликала світ серйозно ставитися до його заяв. Меркель вважає, що не потрібно розцінювати слова Путіна як блеф.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю.

Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

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