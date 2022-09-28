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Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози Путіна:"не відмахуватися, мовляв, це просто блеф"

28 вересня 2022, 13:06

Меркель вважає серйозне ставлення до погроз ознакою політичної мудрості.

Меркель Путін
Меркель закликала серйозно ставитися до ядерних погроз Путіна / ВВС

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погроз російського диктатора Володимира Путіна. Вона закликала світ серйозно ставитися до його заяв. Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Вона вважає, що не потрібно розцінювати слова Путіна як блеф.

"Серйозне ставлення до слів, не відмахування від них, не відмовки, мовляв, це просто блеф. Серйозне ставлення до них - це ні в якому разі не ознака слабкості або умиротворення, а ознака політичної мудрості", - сказала Ангела Меркель.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використає всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

У США зазначили, що їм буде складно передбачити, коли Путін вирішить вдарити ядерною зброєю по Україні. Все через те, що близько 20 російських систем озброєнь можуть нести ядерні боєголовки. Так, наприклад, навіть Іскандер може стріляти як звичайними, так і ядерними боєголовками.

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