Останні дні весни будуть особливо холодними: синоптики назвали дату потепління

В мостанні дні травня в Україні очікується різке зниження температури та опади майже по всій території країни.

Погода в Україні 30-31 травня

Останні травневі вихідні цьогоріч будуть прохолодними та вологими. 30-31 травня майже по всій території Україні очікуються опади та поривчастий вітер.

Та вже незабаром в Україну прийде довгоочікуване потепління. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикині, 30-31 травня в більшості областей очікується низька температура повітря. У суботу та неділю стовпчики термометрів показуватимутьвід +12 до +17 градусів. У західних регіонах буде тепліше - від +19 до +23, а на Закарпатті температура повітря підніметься до +24 градусів.

Особливо холодна погода прогнозується вдень у неділю на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині та Рівненщині - очікується лише +10…+13 градусів.

Де очікуються дощі

Дощі випадатимуть практично повсюди, винятком стане західна частина країни 30 травня, де опадів не очікується.

"Волога погода домінуватиме, дощі періодичні - практично повсюди, лише 30-го травня у західній частині - без опадів. Вітер завтра ще побуде рвучким, в неділю попустить, стихне. Північно-західний переважно", - зазначає Діденко.

Погода в Києві

У столиці 30-31 травня очікуються періодичні дощі. Денна температура повітря коливатиметься від +12 до +14 градусів.

Після прохолодних та дощових вихідних, з 1 червня в Україну прийде потепління, додає синоптикиня.

Як повідомляв Главред, погода в Україні у п’ятницю, 29 травня, буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. За словами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря протягом дня очікується в межах від +13 до +17 градусів, а на Закарпатті та на півдні України до +17…+20 градусів.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував серйозне похолодання та посилення вітру по всій території України впродовж тижня. Очікуються грозові дощі та шквали практично у всіх регіонах.

Крім того, в Одеській області очікується значне похолодання через наближення циклону Jule, який принесе дощі, грози та поривчастий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря знизиться до +13 градусів, а вночі на узбережжі будуть ще прохолодніші показники.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

