Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ

Юрій Берендій
28 травня 2026, 17:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Україна планує випробувати нову балістичну ракету в Криму вже на межі серпня та вересня, щоб згодом перенести удари на Москву, вказав аналітик.
Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ
Аналітик спрогнозував, коли варто чекати на нові масштабні удари по Москві із застосуванням ракет / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Атаки на Москву стануть частішими в осінньо-зимовий період
  • Нову українську балістику логічно випробовувати в Криму
  • Крим став "Чорнобаївкою" для російських систем ППО

Нещодавні удари по Москві та її околицях стали своєрідною перевіркою потенціалу українських сил. Такі удари будуть ставати частішими і масштабнішими, однак це буде відбуватись не відразу. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Нещодавня атака на Москву була випробуванням наших можливостей. Ми побачили, що можемо проривати щонайменше три кільця російської протиповітряної оборони, і залишилися задоволені результатом. Втім, Москва зараз не є нашим пріоритетом. До Москви справа дійде в осінньо-зимовий період. Поки що ми будемо працювати в інших напрямках, виснажувати Росію на інших ділянках. А питання столиці РФ стане питанням осінньо-зимового періоду", - вказав він.

відео дня

За його словами, у перспективі очікується поява українських балістичних ракет, які дадуть змогу оцінювати результати їх застосування на практиці, а не на рівні заяв.

"Перший результативний удар Fire Point 5 Flamingo був у серпні 2025 року – по Армянську, по об’єкту ФСБ і прикордонникам. Три ракети Flamingo тоді влучили в цю базу. Думаю, що балістична Fire Point полетить вже десь на стику серпня і вересня. Це було б навіть символічно", - вказав він.

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ
FP-7 / Інфографіка: Главред

Водночас Коваленко припускає, що символічним майданчиком для перших випробувань могла б стати територія Криму, оскільки вона є однією з найбільш насичених російськими системами ППО, поступаючись за рівнем захищеності лише Москві. Росія постійно посилює там оборону, яку українська сторона систематично послаблює, після чого вона знову відновлюється, через що Крим порівнюють із своєрідною "Чорнобаївкою" для російської ППО. Крім того, його близькість до лінії фронту робить цей напрямок більш показовим для подібних випробувань, ніж, наприклад, удари по Херсонському напрямку.

"Нам важливо випробовувати ракету саме в максимально екстремальних умовах. Максимально складні умови, щільна ППО, важливі об'єкти, близька відстань – все це є в Криму. Тому починати випробування нашої балістики логічно саме звідти. А далі все це полетить на Москву, Бєлгород і далі", - підсумував він.

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ
FP-9 / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, коли по Росії полетить українська балістика, і чому 2026-й стане для росіян роком провальних наступів:

Удари ракет "Фламінго" по РФ - останні новини за темою

У ніч на 12 лютого українські FP-5 "Фламінго" завдали удару по найбільшому арсеналу ГРАУ у Волгоградській області РФ, в результаті якого виникли потужні вибухи та пожежа, про що повідомив Генштаб ЗСУ підтвердив удари по військових об'єктах в РФ. Ця операція стала частиною системної роботи з ослаблення наступального потенціалу російської армії. Удар по арсеналу увійшов у низку результативних дій, що супроводжуються ураженнями виробничих підприємств та складів боєприпасів.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже застосовувала ракети "Фламінго" по території Росії, зокрема уражуючи полігон із системою "Орєшнік", а також підтвердив складнощі з виробництвом цих ракет через російські удари по заводах.

Зафіксовано, що ракети FP-5 "Фламінго" долають відстані понад 1500 км, що свідчить про їх значний бойовий потенціал. Як раніше повідомляв Главред, успішне влучання в стратегічні підприємства військово-промислового комплексу в Чебоксарах підтверджує ефективність застосування цих ракет для ураження критичних об'єктів РФ.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Олександр Коваленко новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна отримає від Швеції унікальну зброю - як вона вплине на ситуацію на фронті

Україна отримає від Швеції унікальну зброю - як вона вплине на ситуацію на фронті

18:30Війна
Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ

17:55Війна
Міноборони показало основні деталі реформи армії - що зміниться і для кого

Міноборони показало основні деталі реформи армії - що зміниться і для кого

17:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

Останні новини

19:10

Війна не закінчиться з припиненням боїв: Коваленко пояснив головну загрозу

18:55

Просити "зробити одолженіє" не можна - як українською сказати правильноВідео

18:55

Не дверцята в паркані: що насправді означає слово калитка

18:54

Головна зірка серіалу "Сватів" вкотре опустився на дно: що він зробив

18:47

"Розклеїлась": Надя Дорофєєва поскаржилася на своє здоров’я

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист МуренкоЧерез зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко
18:39

Європейська країна несподівано почала "роздавати" острови іноземцям

18:38

На один знак зодіаку чекає багатство в червні 2026: гороскоп на перший місяць літаВідео

18:37

"Конкурс "Честь професії" внаслідок дій Анни Бабінець зазнав непоправних репутаційних втрат", - експерт Михайло Шнайдер

18:32

Картопля ідеально зберігається місяцями: найкраще місце є в кожному доміВідео

Реклама
18:31

Слово "капюшон" - це калька з російської: як говорити правильно

18:30

Україна отримає від Швеції унікальну зброю - як вона вплине на ситуацію на фронті

18:20

Чотири небезпечні моменти: коли не можна дивитися на вулицю через вікно

18:03

У людей з високим IQ виявили несподівану "темну сторону" щастяВідео

17:56

Україна опинилася в топ-15 за зростанням цін: експерт розкрив реальну ситуацію

17:55

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУВідео

17:41

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 37 с

17:12

Міноборони показало основні деталі реформи армії - що зміниться і для кого

17:00

Вимагав 5 тисяч доларів: підполковника викрили на махінаціях з ВЛК

17:00

Серія Xiaomi 17T в Україні: Майстер телефото тепер у двох форматах

16:55

"Постійно втомлена": мати двох дітей пояснила, чому не просить чоловіка допомагати по домуВідео

Реклама
16:54

Подружжя розпочало ремонт, і їх засипало "скарбами" з минулого

16:52

Навіщо класти пляшку з водою в бачок унітазу: геніальний трюк сантехніків

16:50

У Львові під паркетом музею Шухевича виявили унікальну знахідкуФото

16:18

"Найкращі для України": Швеція передає десятки літаків Gripen із унікальною зброєю

16:09

Підліток покинув навчання і заробив мільйони на старій одежі

16:07

Долар і євро різко пішли у піке: новий курс валют на 29 травня

15:56

"На гроші розвела": Бєдняков розповів про неприємний інцидент в Полтаві

15:42

Смерть Метью Перрі: колишній помічник актора отримав тюремний термін

15:18

Гетманцев відпочивав на Лазурці під час війни, а у Раді "не знають", як він виїхав — Бойко

15:16

Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

15:15

Кому Повня принесе доленосні фінансові зміни: гороскоп для всіх знаків зодіаку

15:01

Вибух у Житомирі: містяни повідомляли про підозрілий предмет на дитячому майданчику

14:59

Контрабанда з Григоришиним та блокування завезення "швидких", - ексмер Глухова Терещенко про діяльність Порошенка при владі

14:51

"У нас є укриття": Тополя зізналася, чи планує вивозити дітей з України

14:42

Портативні сонячні панелі відкрили нові можливості для домуВідео

14:31

Чому не варто їздити з відкритими вікнами: головна помилка водіїв у спекуВідео

14:25

Від Харківщини до Львівщини: супергерої з усієї України зустрілися з ведучою Нелею Шовкопляс

14:17

Гороскоп Таро на завтра, 29 травня: Овнам — справжнє кохання, Стрільцям — обман

14:05

Остапчуки опублікували фото з весілля та покинули Україну

14:02

"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

Реклама
13:49

"Хтось згасає": Дар’я Петрожицька розповіла про складнощі з нареченим

13:43

Дати великих церковних свят у 2026 році за новим стилем: що змінилося

13:39

Кремль погрожує Україні новою хвилею ударів: чи є реальна загроза для Києва

13:38

Чому 29 травня не можна важко працювати та прибирати в домі: яке церковне свято

13:30

Простий спосіб із фольгою може допомогти пережити найспекотніші дні

13:20

Малина віддячить щедрим і солодким врожаєм: чим підживити кущі у червні

13:18

Ціна злетіла на 27%: в Україні через дефіцит дорожчає популярний продукт

13:12

Прилипла: співачка розповіла, хто підмовив Лорак обрати Росію

13:10

Битва за трафік: ТОП-5 SEO-агенцій України в 2026 році та як не злити бюджет в епоху ШІ новини компанії

12:55

Зламають долю кривдника: яким жінкам небезпечно зраджувати за датою народженняВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти