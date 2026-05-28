Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ

Україна планує випробувати нову балістичну ракету в Криму вже на межі серпня та вересня, щоб згодом перенести удари на Москву, вказав аналітик.

https://glavred.net/war/kogda-nachnutsya-massirovannye-udary-po-moskve-nazvany-daty-i-glavnaya-cel-atak-vsu-10768523.html Посилання скопійоване

Аналітик спрогнозував, коли варто чекати на нові масштабні удари по Москві із застосуванням ракет / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Атаки на Москву стануть частішими в осінньо-зимовий період

Нову українську балістику логічно випробовувати в Криму

Крим став "Чорнобаївкою" для російських систем ППО

Нещодавні удари по Москві та її околицях стали своєрідною перевіркою потенціалу українських сил. Такі удари будуть ставати частішими і масштабнішими, однак це буде відбуватись не відразу. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Нещодавня атака на Москву була випробуванням наших можливостей. Ми побачили, що можемо проривати щонайменше три кільця російської протиповітряної оборони, і залишилися задоволені результатом. Втім, Москва зараз не є нашим пріоритетом. До Москви справа дійде в осінньо-зимовий період. Поки що ми будемо працювати в інших напрямках, виснажувати Росію на інших ділянках. А питання столиці РФ стане питанням осінньо-зимового періоду", - вказав він. відео дня

За його словами, у перспективі очікується поява українських балістичних ракет, які дадуть змогу оцінювати результати їх застосування на практиці, а не на рівні заяв.

"Перший результативний удар Fire Point 5 Flamingo був у серпні 2025 року – по Армянську, по об’єкту ФСБ і прикордонникам. Три ракети Flamingo тоді влучили в цю базу. Думаю, що балістична Fire Point полетить вже десь на стику серпня і вересня. Це було б навіть символічно", - вказав він.

FP-7 / Інфографіка: Главред

Водночас Коваленко припускає, що символічним майданчиком для перших випробувань могла б стати територія Криму, оскільки вона є однією з найбільш насичених російськими системами ППО, поступаючись за рівнем захищеності лише Москві. Росія постійно посилює там оборону, яку українська сторона систематично послаблює, після чого вона знову відновлюється, через що Крим порівнюють із своєрідною "Чорнобаївкою" для російської ППО. Крім того, його близькість до лінії фронту робить цей напрямок більш показовим для подібних випробувань, ніж, наприклад, удари по Херсонському напрямку.

"Нам важливо випробовувати ракету саме в максимально екстремальних умовах. Максимально складні умови, щільна ППО, важливі об'єкти, близька відстань – все це є в Криму. Тому починати випробування нашої балістики логічно саме звідти. А далі все це полетить на Москву, Бєлгород і далі", - підсумував він.

FP-9 / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, коли по Росії полетить українська балістика, і чому 2026-й стане для росіян роком провальних наступів:

Удари ракет "Фламінго" по РФ - останні новини за темою

У ніч на 12 лютого українські FP-5 "Фламінго" завдали удару по найбільшому арсеналу ГРАУ у Волгоградській області РФ, в результаті якого виникли потужні вибухи та пожежа, про що повідомив Генштаб ЗСУ підтвердив удари по військових об'єктах в РФ. Ця операція стала частиною системної роботи з ослаблення наступального потенціалу російської армії. Удар по арсеналу увійшов у низку результативних дій, що супроводжуються ураженнями виробничих підприємств та складів боєприпасів.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже застосовувала ракети "Фламінго" по території Росії, зокрема уражуючи полігон із системою "Орєшнік", а також підтвердив складнощі з виробництвом цих ракет через російські удари по заводах.

Зафіксовано, що ракети FP-5 "Фламінго" долають відстані понад 1500 км, що свідчить про їх значний бойовий потенціал. Як раніше повідомляв Главред, успішне влучання в стратегічні підприємства військово-промислового комплексу в Чебоксарах підтверджує ефективність застосування цих ракет для ураження критичних об'єктів РФ.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред