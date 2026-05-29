Українські гімнастки на чемпіонаті Європи влаштували бойкот гімнів РФ та Білорусі

Під час нагородження, коли лунали гімни Росії та Білорусі, українські гімнастки демонстративно наділи навушники та закрили очі руками.

Українські гімнастки на чемпіонаті Європи влаштували бойкот гімнів Росії та Білорусі

Українські спортсменки одягали навушники під час церемонії нагородження

Українські спортсменки відмовилися слухати гімни Росії та Білорусі під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який проходить у болгарській Варні. Про це повідомляє Tribuna.com.

Українка Варвара Чубарова завоювала бронзову медаль у вправах з м'ячем, поступившись першим місцем білоруській спортсменці Кірі Бабкевич. У фіналі вправ зі стрічкою ще одна представниця України Софія Країнська стала срібною призеркою, тоді як золото дісталося росіянці Яні Заїкіній.

Під час церемонії нагородження, коли лунали гімни Росії та Білорусі, українські гімнастки демонстративно наділи навушники та закрили очі руками, висловивши таким чином протест.

Раніше Міжнародна федерація гімнастики ухвалила рішення повернути спортсменам із Росії та Білорусі можливість виступати на міжнародних турнірах після оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, який виступив за скасування обмежень щодо білоруських атлетів.

На ситуацію також відреагувала бронзова призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова. У коментарі виданню Новини.LIVE вона зізналася, що рішення про допуск російських і білоруських спортсменів під національними прапорами стало для неї шоком.

За словами Різатдінової, багаторічне домінування російських спортсменок у художній гімнастиці робило їхнє повернення на міжнародну арену цілком очікуваним. Однак час ухвалення рішення, на її думку, викликає особливе обурення — особливо на тлі триваючих російських атак на Україну.

"З одного боку, це очевидно, тому що всі знають, наскільки вони домінували в нашому виді спорту. А з іншого — це шок", — заявила спортсменка.

Різатдінова також розкритикувала міжнародних спортивних функціонерів, натякнувши, що фінансові інтереси у світовому спорті часто виявляються важливішими за моральну позицію та реакцію на війну.

Як раніше повідомляв Главред, світовий спорт активно засуджував повномасштабну агресію Росії проти України у 2022 році, застосовуючи санкції проти країни-терористки. Команди та спортсмени з Росії були відсторонені від змагань, а атлети не могли брати участь у багатьох турнірах. Згодом позиція міжнародних організацій почала змінюватися. Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам виступати під нейтральним прапором. Атлети мали підтвердити, що не підтримують війну в Україні та не належать до військових структур Росії.

Міжнародна організація World Aquatics, що відповідає за розвиток і проведення змагань з водних видів спорту, ухвалила рішення про повноцінне повернення російських спортсменів на міжнародну арену. Відтепер представники Росії та Білорусі зможуть виступати під власними прапорами та з національними гімнами.

На Кубку світу з художньої гімнастики стався скандал. Росіянка Софія Ільтерякова, яка виступала під "нейтральним" прапором, під час церемонії нагородження демонстративно відвернулася, коли зазвучав гімн України.

Про джерело: Українська федерація гімнастики Українська федерація гімнастики є національною спортивною федерацією, яка охоплює шість видів гімнастики: спортивна гімнастика серед чоловіків, спортивна гімнастика серед жінок, художня гімнастика, стрибки на батуті, спортивна акробатика та спортивна аеробіка, йдеться на офіційному сайті. Українська федерація гімнастики є повноправним членом Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics) і має виключні права представляти Україну на офіційних міжнародних змаганнях та брати участь у діяльності й офіційних заходах цих міжнародних спортивних організацій. У своїй діяльності Українська федерація гімнастики керується Статутом, Законом України "Про фізичну культуру і спорт", офіційними документами та правилами Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics) тощо.

