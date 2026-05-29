Пожежі, вибиті вікна та поранені: РФ завдала удару по житлових будинках у Запоріжжі

Анна Ярославська
29 травня 2026, 07:44
Загалом пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. Один під'їзд тимчасово залишився без газопостачання.
Напад на Запоріжжя
Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила балкони у 4 будинках / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • Армія РФ атакувала Запоріжжя
  • В Олександрівському районі міста пошкоджено чотири багатоповерхівки
  • Поранення різного ступеня тяжкості отримали дві жінки

Російська окупаційна армія в ніч на 29 травня атакувала Запоріжжя. Пошкоджено багатоповерхівку. У будинку пошкоджено вікна та балкони. Постраждали люди.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров вночі повідомляв про загрозу застосування ударних безпілотників та керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місту Запоріжжя.

За його словами, дві жінки отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

"Осколкові поранення обличчя, ніг і грудної клітки отримали 80-річна та 47-річна жінки. Їм уже надається медична допомога", - написав Федоров.

КАБ - основні характеристики ​ / Інфографіка: Главред

Голова ОВА також повідомив, що триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки в Олександрівському районі обласного центру.

Загалом пошкоджено чотири багатоквартирні будинки - вибито вікна та понівечено балкони. Також пошкодження отримали нежитлові будівлі та приміщення.

Без газопостачання тимчасово залишився один під'їзд житлового будинку.

Фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження. Паралельно тривають роботи з закриття вибитих вікон листами OSB.

На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби і надають допомогу мешканцям.

О 7:00 Федоров уточнив, що чотири людини постраждали в результаті ворожих атак по Запорізькому району та обласному центру. Всього за добу окупанти завдали 764 удари по 44 населених пунктах Запорізької області.

  • Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 29 травня
    Наслідки атаки дронів на Запоріжжя 29 травня Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 27 травня Чернігів перебував під масованим обстрілом ворожих дронів. У місті пролунало понад 15 вибухів. В результаті пошкоджено одне з підприємств міста.

У ніч на 26 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В результаті було пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Є загиблий та постраждалі.

Вночі 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

По Білій Церкві РФ била ракетами "Орєшнік", співробітникам ДСНС довелося гасити 3 гаражі.

Загалом у Києві постраждали 86 осіб. Двоє людей загинули.

В Україні випробували дрон, який зможе наздоганяти "Шахеди"

В Україні випробували естонський швидкісний ракетний перехоплювач під назвою P4P. Цей революційний БПЛА поєднує в собі вертикальний зліт мультикоптера і швидкість ракети.

Перехоплювач може розвивати швидкість, достатню для ураження реактивних безпілотників, які рухаються зі швидкістю близько 500 км/год. Раніше такі цілі були недосяжними для звичайних перехоплювачів.

Відомо, що P4P використовує ракетний двигун для швидкого наближення до цілі.

Оскільки РФ активно працює над створенням швидших ударних безпілотників, естонський перехоплювач допоможе боротися саме з такими дронами.

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

