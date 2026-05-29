26-річний поліцейський вистрілив у себе на робочому місці: перші деталі трагедії

У Рівному трапилася трагедія - 25-річний патрульний поліцейський вистрілив у себе прямо на робочому місці. Інцидент стався у вбиральні Управління патрульної поліції Рівненської області.
Попередньо, інцидент кваліфікують як самогубство. Цю інформацію підтвердила речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко в коментарі Суспільному.
"Так, у нас дійсно трапилася така подія, на жаль. Наразі проводиться службове розслідування і всі обставини події встановлює слідство. Попередньо, це самогубство. Це сталося в управлінні. Це що я можу сказати", - повідомила вона.
За словами речниці, поліцейському було 26 років.
Пізніше в патрульній поліції Рівненської області прокоментували загибель свого співробітника.
"Сьогодні зранку, перебуваючи на службі, загинув наш патрульний. За попередньою інформацією, це сталося від вогнепального поранення в голову, ймовірно, самогубство", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють слідчі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі та можливі причини.
