26-річний поліцейський вистрілив у себе на робочому місці: перші деталі трагедії

За попередньою інформацією, патрульний отримав вогнепальне поранення в голову.

У вбиральні патрульної поліції Рівного застрелився поліцейський / Колаж: Главред, фото: поліція, скриншот

У Рівному трапилася трагедія - 25-річний патрульний поліцейський вистрілив у себе прямо на робочому місці. Інцидент стався у вбиральні Управління патрульної поліції Рівненської області.

Попередньо, інцидент кваліфікують як самогубство. Цю інформацію підтвердила речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко в коментарі Суспільному.

"Так, у нас дійсно трапилася така подія, на жаль. Наразі проводиться службове розслідування і всі обставини події встановлює слідство. Попередньо, це самогубство. Це сталося в управлінні. Це що я можу сказати", - повідомила вона.

За словами речниці, поліцейському було 26 років.

Пізніше в патрульній поліції Рівненської області прокоментували загибель свого співробітника.

"Сьогодні зранку, перебуваючи на службі, загинув наш патрульний. За попередньою інформацією, це сталося від вогнепального поранення в голову, ймовірно, самогубство", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі та можливі причини.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

