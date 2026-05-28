Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Моніторингові канали попередили про підготовку Росією нового комбінованого удару по Україні із застосуванням різних типів ракет та ударних дронів.

Удар по Україні - монітори назвали дату нової масованої атаки РФ

Про що йдеться у матеріалі:

Моніторингові канали заявили про загрозу нової атаки РФ

Не виключаються пуски ракет "Циркон" із Курської області

Літаки Ту-22М3 передислокували ближче до кордонів України

Російські окупаційні війська, за попередніми даними, готують новий масований комбінований удар по Україні. Атака відбудеться у ніч з 29 на 30 травня. Про це повідомляють моніторингові канали.

Моніторингові канали попередили, що під час нового комбінованого удару по Україні РФ, ймовірно, застосує стандартний набір засобів ураження — бомбардувальники Ту, дрони типу "Шахед" та балістичні ракети. Водночас звертається увага на можливі пуски ракет "Циркон" із Курської області, а також на підвищену готовність балістичного озброєння.

Також не виключається використання літаків Ту-22М3, які останніми днями були передислоковані ближче до українських кордонів.

"Найбільша потенційна загроза для м.Київ та області (включаючи Вишгород та Білу Церкву), Франківщини, Рівненщини та Житомирщини. Рекомендуємо підготуватись заздалегідь, зробити запаси води та обовʼязково ходити в укриття у разі виникнення загрози", - йдеться у повідомленні.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, Росія може повторити масовані удари по Україні вже протягом найближчого тижня. Таку оцінку озвучив генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

За його словами, російські війська нині збільшують запас балістичних ракет, готуючись до нових атак. Він пояснив, що це пов’язано з тим, що РФ усвідомлює труднощі української ППО у перехопленні саме цього типу озброєння.

Романенко зазначив, що через дефіцит антибалістичних ракет у системі протиповітряної оборони України противник намагається скористатися цією вразливістю та може бути готовий завдати удару аналогічного масштабу вже протягом семи днів.

"Це може бути десь через тиждень після такого удару, плюс-мінус декілька днів", - сказав він.

Військовий експерт Олег Жданов відзначив, що Росія може здійснити повторний удар по Києву з масштабним застосуванням ракет, у тому числі націлюючись на урядові будівлі.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков фактично підтвердив можливість регулярних ударів по Києву, роз'яснивши, що "системність" не означає точну періодичність, але сигналізує про можливість частих атак.

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 27 травня Чернігів зазнав масованої атаки російських дронів, під час якої пролунало понад 15 вибухів, і було пошкоджено одне із міських підприємств. Голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про відсутність постраждалих серед населення.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

