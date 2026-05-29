"Я жила з нарцисом": екс-дружина Ращука відверто розповіла про розлучення

Віталій Кірсанов
29 травня 2026, 15:16
Вікторія Білан зізналася, що лише після розлучення змогла об’єктивно оцінити риси характеру колишнього чоловіка, які раніше ігнорувала.
Екс-дружина Ращука розкрила нові подробиці про їхній шлюб / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikki.bilan

Коротко:

  • Після розлучення Білан відчула емоційний спокій
  • Актриса сьогодні зосереджена на власному житті та дітях

Українська актриса Вікторія Білан вперше детально висловилася про розлучення з чоловіком — актором Володимиром Ращуком. Артистка зізналася, що тривалий час намагалася виправдати проблеми у стосунках зовнішніми обставинами, проте з часом змінила свою думку. Про це актриса розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Білан, спочатку їй здавалося, що криза в родині була пов'язана з наслідками війни, емоційним виснаженням і стресом. Однак після розлучення вона почала інакше аналізувати їхнє спільне життя.

"Я так думала, тому що мені ці думки нав'язали. Мені пояснювали, що причина — війна, зміни, психологічний стан. Зараз я так уже не вважаю. Аналізуючи наші стосунки, розумію: люди не змінюються. Можливо, я просто багато чого не помічала або занадто сильно кохала", — розповіла актриса.

Вікторія також зізналася, що тільки після розлучення змогла відкрито поглянути на риси характеру колишнього чоловіка, які раніше ігнорувала.

"Я жила з абсолютним, стовідсотковим нарцисом. І кажу це не для того, щоб образити людину. Просто є певні розлади особистості, і вони дійсно існують", - заявила артистка.

При цьому Білан підкреслила, що сьогодні зосереджена на власному житті, дітях і внутрішньому відновленні. За її словами, після розлучення вона нарешті відчула емоційний спокій.

"Мені зараз так добре. Я нарешті займаюся собою і своїми дітьми", - поділилася актриса.

Володимир Ращук
Володимир Ращук / Інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Максим Галкін, який покинув Росію після початку повномасштабної війни і був внесений до реєстру іноагентів за підтримку України, жорстко прокоментував кліп прокремлівського виконавця Шамана, в якому той використав обличчя гумориста.

Українська актриса Дар'я Петрожицька поділилася своїми щомісячними витратами і зізналася, яку суму вважає достатньою для комфортного життя в столиці. За словами актриси, зараз основним джерелом її доходу є антрепризні вистави. Петрожицька вважає, що для комфортного життя в Києві людині достатньо близько 1 тисячі доларів на місяць.

Про особу: Володимир Ращук

Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987) — український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Володимир Ращук
