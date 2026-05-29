"Мої кровинки": Сумська ніжно висловилася про онуків від "російської" доньки

Відома українська актриса Ольга Сумська зворушливо висловилася про онуків, які зараз живуть у РФ. Знаменитість розповіла програмі "Наодинці з гламуром", на кого схожі діти Антоніни Паперної.
За словами Сумської, зараз вона не може зустрітися з дочкою та її дітьми Євою і Данилом, які живуть у країні-агресорі. Незважаючи на це, актриса з ніжністю відгукнулася про своїх онуків.
"Вони — мої кровні. Вони схожі на мого першого чоловіка Євгена Паперного. Вони ще маленькі, і не можна сказати, чи пробуджуються в них акторські здібності, але ситуація складна", — висловилася Ольга.
Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, зірка не приховує, що спілкується зі своєю дочкою. Антоніна Паперна переїхала жити до країни-агресора ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз живе там разом із чоловіком, російським актором Володимиром Ягличом. Знаменитість також публічно привітала свою "російську" дочку з днем народження.
"Хіба може мама не спілкуватися з дітьми? Можливо, і є такі приклади, але не в нашому випадку. Це моя рідна дитина. Діти дорослішають, а я вже навіть не вірю, що вже такий вік. Хоча це прекрасний вік, це розквіт молодості та творчих можливостей. Я згадую свої "за 30" — все тільки починалося. Тому я бажаю їй здоров'я, натхнення та витримки", — сказала Сумська.
Про особу: Ольга Сумська
Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
