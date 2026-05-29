"Мої кровинки": Сумська ніжно висловилася про онуків від "російської" доньки

Ольга Сумська розповіла, на кого схожі діти Антоніни Паперної.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна

Відома українська актриса Ольга Сумська зворушливо висловилася про онуків, які зараз живуть у РФ. Знаменитість розповіла програмі "Наодинці з гламуром", на кого схожі діти Антоніни Паперної.

За словами Сумської, зараз вона не може зустрітися з дочкою та її дітьми Євою і Данилом, які живуть у країні-агресорі. Незважаючи на це, актриса з ніжністю відгукнулася про своїх онуків.

"Вони — мої кровні. Вони схожі на мого першого чоловіка Євгена Паперного. Вони ще маленькі, і не можна сказати, чи пробуджуються в них акторські здібності, але ситуація складна", — висловилася Ольга.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, зірка не приховує, що спілкується зі своєю дочкою. Антоніна Паперна переїхала жити до країни-агресора ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз живе там разом із чоловіком, російським актором Володимиром Ягличом. Знаменитість також публічно привітала свою "російську" дочку з днем народження.

"Хіба може мама не спілкуватися з дітьми? Можливо, і є такі приклади, але не в нашому випадку. Це моя рідна дитина. Діти дорослішають, а я вже навіть не вірю, що вже такий вік. Хоча це прекрасний вік, це розквіт молодості та творчих можливостей. Я згадую свої "за 30" — все тільки починалося. Тому я бажаю їй здоров'я, натхнення та витримки", — сказала Сумська.

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

