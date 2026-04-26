Ворог завдав удару по Одещині: у порту пошкоджено іноземне судно, є поранений

У ДСНС повідомили, що під ударом росіян були портова інфраструктура, промислові об'єкти та житлові будинки.

Росіяни вночі вдарили по порту на Одещині

Атака РФ пошкодила портову інфраструктуру на Одещині

Внаслідок удару постраждала одна людина

Росіяни в ніч проти неділі, 26 квітня, знову вдарили по портовій інфраструктурі Одещини, спричинивши масштабні пошкодження та кілька осередків пожеж. За даними віцепрем’єра з відновлення України Олексія Кулеби, під удар потрапили складські приміщення, технічне обладнання, резервуари та цивільне судно під прапором Палау, яке саме проходило завантаження.

Пошкоджено також адміністративні будівлі та вантажний транспорт. Попередньо, за словами Кулеби, загиблих немає.

Водночас у ДСНС уточнили, що російські безпілотники били не лише по порту, а й по промислових об’єктах та житловому сектору. Рятувальники ліквідували кілька пожеж, зокрема на території портової інфраструктури.

Зазначається, що у багатоповерхівці вибито скління, пошкоджено приватні автомобілі. Відомо про одну постраждалу людину, якій надали допомогу.

Також у ДСНС оприлюднили фото наслідків ворожої атаки на Одещину:

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. Внаслідок обстрілу є загиблі, а кількість поранених продовжує зростати.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом по території України ворог випустив 47 ракет та 619 безпілотників. Основний удар припав саме на Дніпро. Під ворожий вогонь також потрапили Харківська, Чернігівська, Сумська, Одеська та Київська області.

Пізніше, вдень 25 квітня, окупанти повторно атакували Дніпро. Один із дронів типу "Шахед" влучив у житловий будинок. Унаслідок удару щонайменше семеро людей дістали поранення.

Як повідомляв Главред, внаслідок масованого російського удару по Дніпру кількість поранених зросла до 46, серед них — п’ятеро дітей, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, 23 постраждалих госпіталізували. Також відомо про п’ятьох загиблих.

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

