"Можна без конверта": Нікітюк зробила несподівану заяву про весілля

Відома українська ведуча Леся Нікітюк відповіла на популярні запитання про своє весілля в розмові з Катериною Осадчою в Instagram. Виявилося, що зірка не поспішає під вінець з практичної причини — вона мріє про справжнє весілля, а не просто про реєстрацію.
Ведуча зізналася, що її не влаштовує камерне свято лише з офіційною реєстрацією шлюбу. За словами Нікітюк, вона мріє про справжнє весілля з білою сукнею, гостями та веселощами.
"Ми могли б піти розписатися і зробити кілька фотографій, але нас це не влаштовує", — висловилася Леся.
Зірка також розповіла про свій план, як заощадити на торжестві. Оскільки на свято все одно будуть запрошені знамениті гості, вона хоче довірити його саме їм. Леся пожартувала, що в такому випадку їм не доведеться витрачатися на подарунки.
"У мене дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по півгодини попрацюють у мене на весіллі. Можна і без конверта прийти вже", — заявила Нікітюк.
Знаменитість також поділилася ім'ям особливої зірки, яку хоче бачити на своєму святі — без її пісень не обходиться жодне українське весілля.
"Ми взагалі хочемо, щоб у нас була Сердючка", — розкрила інтригу ведуча.
Про особу: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
