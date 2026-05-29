"Можна без конверта": Нікітюк зробила несподівану заяву про весілля

Христина Трохимчук
29 травня 2026, 09:55
На святі зірок збереться справжній зірковий десант.
Леся Нікітюк хоче запросити Верку Сердючку
Леся Нікітюк хоче запросити Верку Сердючку

Відома українська ведуча Леся Нікітюк відповіла на популярні запитання про своє весілля в розмові з Катериною Осадчою в Instagram. Виявилося, що зірка не поспішає під вінець з практичної причини — вона мріє про справжнє весілля, а не просто про реєстрацію.

Ведуча зізналася, що її не влаштовує камерне свято лише з офіційною реєстрацією шлюбу. За словами Нікітюк, вона мріє про справжнє весілля з білою сукнею, гостями та веселощами.

"Ми могли б піти розписатися і зробити кілька фотографій, але нас це не влаштовує", — висловилася Леся.

Зірка також розповіла про свій план, як заощадити на торжестві. Оскільки на свято все одно будуть запрошені знамениті гості, вона хоче довірити його саме їм. Леся пожартувала, що в такому випадку їм не доведеться витрачатися на подарунки.

"У мене дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по півгодини попрацюють у мене на весіллі. Можна і без конверта прийти вже", — заявила Нікітюк.

Знаменитість також поділилася ім'ям особливої зірки, яку хоче бачити на своєму святі — без її пісень не обходиться жодне українське весілля.

"Ми взагалі хочемо, щоб у нас була Сердючка", — розкрила інтригу ведуча.

Раніше Главред повідомляв, що інтерв'ю Наталії Холоденко, в якому вона натякнула на романтичні стосунки між Аланом Бадоєвим і Максом Барських, викликало бурхливу реакцію в шоу-бізнесі. Режисер не став мовчати і з властивою йому іронією прокоментував ці чутки.

Також Філіп Коляденко поділився зворушливими подробицями своїх стосунків зі знаменитим батьком, шоуменом Дімою Коляденко. У своєму відвертому зізнанні артист зазначив, що для нього величезна радість знову бачити батька на театральних підмостках.

Про особу: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

