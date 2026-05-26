Навколо Одеси споруджують систему захисту від РФ: чи існує загроза наступу

Українські захисники споруджують протитанкові рови, бліндажі та інше.

Навколо Одеси споруджують систему захисту від окупантів

Що відомо:

Україна споруджує систему захисту навколо Одеси

Навколо Одеси споруджують протитанкові рови

Українські захисники споруджують повноцінну систему захисту від російських окупантів навколо Одеси. Про це заявляє регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь".

По периметру міста проводять масштабні інженерні роботи як превентивні заходи на випадок наступу.

Навколо міста споруджують:

кілька кілометрів протитанкових ровів;

бліндажі;

загородження з колючого дроту;

"зуби дракона".

Варто зазначити, що наразі немає загрози наступу на Одесу.

Плани РФ щодо літнього наступу — Паліса

Як писав Главред, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю 24 каналу заявив, що в 2026 році російські війська зосередять основні зусилля на спробах вийти до адміністративних кордонів Донецької області.

За його словами, окупанти також намагатимуться розвивати наступальні дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас він зазначив, що російське командування регулярно коригує свої плани, насамперед щодо термінів реалізації поставлених завдань.

"Наразі жодного дедлайну вони не дотрималися", — зазначив він.

Паліса також вважає, що армія РФ не зможе до початку вересня досягти адміністративних кордонів Донецької області. На його думку, окупанти можуть не виконати це завдання навіть до кінця року.

Ситуація в Сумській області — що відомо

Як раніше писав Главред, російські окупаційні війська намагаються активізувати штурмові дії в Сумській області. У прикордонних районах фіксується зона інфільтрації противника. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

На кордоні тривають складні бої, проте Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів, щоб не допустити розширення присутності російських військ у регіоні. За наявною інформацією, противник зазнає значних втрат.

У угрупованні військ "Курськ" також заявили, що ситуація в Сумській області поки залишається стабільною та контрольованою. Там зазначили, що дії російських військ поки не свідчать про спроби взяти Суми в так зване півоточення.

Прес-секретар Об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначав, що у РФ немає сил для того, щоб взяти Суми в напівоточення. Росіяни не здатні навіть частково оточити місто. За останні півроку в Сумській області вони просунулися лише незначно, захопивши два прикордонні населені пункти.

Про джерело: Сили оборони Півдня Сили оборони Півдня — це об'єднання підрозділів Збройних сил України, призначене для захисту південного регіону країни, що включає Одеську, Миколаївську, Херсонську області та частково сусідні території. Воно складається з механізованих, артилерійських, танкових, розвідувальних, протиповітряних, спецназу та інших формувань, а також авіаційних і радіолокаційних підрозділів.

