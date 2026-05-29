Школа знищена вщент: окупанти цинічно атакували прикордоння Чернігівщини

Внаслідок влучання виникла сильна пожежа, у результаті якої школа згоріла вщент.

Росіяни вщент знищили школу на Чернігівщині / Колаж: Главред, фото: РВА, ДСНС

Головне:

Війська РФ атакували Чернігівщину ударними безпілотниками

Внаслідок атаки сталося влучання просто у місцеву школу

Будівля вигоріла вщент

29 травня окупаційні війська РФ дронами атакували прикордоння Чернігівщини. Ворожий безпілотник "Герань" влучив у будівлю школи в селі Машево, що у Новгород-Сіверському районі.

Внаслідок влучання виникла пожежа, яка вщент знищила школу та майно по всій її площі. Про це повідомив голова Новгород-Сіверської районної адміністрації Олександр Селіверстов.

"Сьогодні, 29 травня, вночі ворог завдав удару по селу Машево із застосуванням БпЛА (типу "Герань").У результаті влучання ворожого дрона виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю місцевої школи та майно по всій її площі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували займання на площі близько 230 кв. м, повідомили в ДСНС.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Масштаби руйнувань та остаточні наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються, зазначали в РВА.

Лрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Як повідомляв раніше Главред, в ніч на 29 травня РФ завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, що прямувало з порту в Одеській області. Є поранені.

Раніше повідомлялося, щро російські окупанти атакували Одесу ударними дронами типу "Шахед". У місті є "прильоти", почалася пожежа. "Шахед" влетів прямо в магазин, він загорівся. Попередньо, в результаті атаки є постраждалі.

Нагадаємо, в ніч на 27 травня Чернігів перебував під масованим обстрілом ворожих дронів. У місті пролунало понад 15 вибухів. У результаті пошкоджено одне з підприємств міста.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

