Регіони Росії знову у вогні: після атаки дронів палають важливі об’єкти: подробиці

Безпілотники атакували три великі регіони Росії. На нафтопереробних заводах спалахнули потужні пожежі.

Атака дронів на РФ спричинила масштабні пожежі на НПЗ

Коротко:

Масова атака безпілотників вразила нафтобази та заводи в РФ

На Волгоградському НПЗ "Лукойла" після вибухів почалася сильна пожежа

Оперштаб Кубані підтвердив нічний удар по морському порту Темрюк

У ніч на 29 травня в різних регіонах країни-агресора РФ прогриміли вибухи на тлі атаки дронів. Гучно було у Волгоградській та Ярославській областях, а також у Краснодарському краї.

Під удар дронів потрапили НПЗ і морський порт. Траса на Москву з Ярославля була заблокована.

Атака на Волгоград

Вибухи у Волгограді почали лунати близько першої години ночі. Ймовірно, під удар потрапив НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Це щонайменше десята атака на цей завод за весь час повномасштабної війни РФ в Україні.

На підприємстві спалахнула пожежа. У Мережі публікують кадри наслідків атаки:

Пожежа на НПЗ у Волгограді / Фото: t.me/exilenova_plus

Пожежа на НПЗ у Волгограді / Фото: t.me/exilenova_plus

Зазначимо, що НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — це один із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щорічно переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Пожежа на НПЗ у Волгограді / Фото: t.me/exilenova_plus

Російський Telegram-канал Astra повідомив з посиланням на губернатора Андрія Бочарова, що у Волгоградській області одна людина загинула, ще двоє — постраждали в результаті атаки БПЛА. Виникли пожежі на двох підприємствах.

Зокрема, на заводі синтетичного волокна у Волзькому загинув чоловік 60 років, жінка 55 років госпіталізована.

"В результаті падіння уламків БПЛА протягом ночі були зафіксовані загоряння на хімічному підприємстві Волзького, об'єктах паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також локальні загоряння. На даний момент всі загоряння ліквідовані", - повідомив чиновник.

Astra уточнює, що будинок на вулиці Вершиніна, 32 у Волгограді, в який, за словами губернатора, влучив БПЛА, знаходиться за два кілометри від одного з найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу — АТ ФНПЦ "Титан-Баррикади".

Кадр із Волгограда / Фото: Supernova+

Вибухи в Ярославлі

У Ярославлі після нічної атаки БПЛА спалахнула промислова зона з паливними об'єктами. Рух на виїзді з міста в бік Москви на деякий час було заблоковано.

"Сьогодні на регіон було здійснено масову атаку українських БПЛА. Більшість безпілотників збито, але сталося влучання в промислові об’єкти зі зберігання палива. Загоряння ліквідують спеціальні служби. Постраждалих немає", — повідомив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв.

Близько четвертої години ранку губернатор повідомляв про атаку БПЛА та наслідки атаки для руху транспорту.

"З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною", — йдеться в повідомленні.

Пізніше Євраєв уточнив, що на території Ярославської області скасовано режим безпілотної небезпеки, а перекриття перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою знято.

Як пише російський Telegram-канал Astra, в районі виїзду з Ярославля по Московському проспекту та Південно-Західній окружній дорозі розташована велика південна промзона міста, що включає нафтопереробні та паливні об'єкти: "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС), Ярославська нафтобаза "Спецторг Плюс" на Тормозному шосе (перевалочна нафтобаза з резервуарним парком понад 300 тис. м³), бітумний завод, ТЕЦ-3 та інші промислові об'єкти. Сам Московський проспект фактично веде до НПЗ та промзони.

За даними Telegram-каналу Supernova+, після атаки на нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" горять два резервуари.

НПС "Ярославль-3" / Фото: Supernova+

Атака дронів на Краснодарський край

У Краснодарському краї РФ "через падіння уламків БПЛА" спалахнула пожежа на території морського порту в Темрюку, повідомили в оперативному штабі регіону.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. До гасіння залучили 47 осіб і 14 одиниць техніки, зокрема, співробітників МНС Росії.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Що кажуть у Міноборони Росії

Тим часом у Міноборони РФ повідомили, що 208 українських безпілотників було збито за ніч над регіонами країни-агресора, анексованим Кримом та Азовським морем.

"Протягом минулої ночі, у період з 20.00 мск 28 травня до 7.00 мск 29 травня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 208 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Бєлгородської, Брянської, Володимирської, Воронезької, Волгоградської, Курської, Орловської, Ростовської, Саратовської, Тверської, Ярославської областей, Краснодарського краю, Республіки Крим та над акваторією Азовського моря", — повідомили у відомстві.

Атаки на території РФ — останні новини

Як писав Главред, рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог пролунала серія вибухів.

У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ".

У Воронежі після вибухів піднявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України.

Аналітики Exilenova+ припускали, що аеродром, ймовірно, був атакований ракетами Storm Shadow.

Крім того, в ніч на 27 травня в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Під ударом вкотре опинилося портове місто Туапсе та місцевий НПЗ.

Також гучно було й в окупованому росіянами Севастополі. Під удар могли потрапити нафтобаза та штаб ВПС Чорноморського флоту.

28 травня в Генштабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 27 травня Сили оборони України вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Також під удар потрапили: програмно-апаратний комплекс засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил Росії, об'єкти ППО та командні пункти противника.

Про джерело: Supernova+ Telegram-канал Supernova+ — це канал з аудиторією понад 230 тисяч підписників. Публікує новини, відео та повідомлення на військову тематику, часто — оперативну інформацію про вибухи, удари, пересування техніки та ситуацію на фронті. Контент подається у форматі коротких повідомлень, відео з місць подій та матеріалів користувачів (є можливість анонімних надсилань). Канал належить до так званих моніторингових/мілітарних пабліків — публікує неперевірені або попередні дані. Інформація часто з’являється раніше, ніж у офіційних джерелах.

