Білорусь має вступити у війну: чи зможе РФ перекрити трасу Київ-Чоп

Окупанти хочуть повторити дії ЗСУ. Однак розгалужена мережа українських доріг не дозволить їм реалізувати свій план.

Андрій Новак оцінив шанси РФ заблокувати логістику на трасі Київ-Чоп

Про що сказав Андрій Новак:

Атака на трасу Київ-Чоп не принесе Росії військового ефекту

Для блокування дороги Білорусі доведеться повноцінно вступити у війну

Постачання України неможливо перерізати ударом по одному маршруту

Росія не зможе домогтися серйозного військового або логістичного ефекту в разі спроб атакувати трасу Київ-Чоп. Для реалізації такого сценарію Білорусі довелося б фактично повноцінно вступити у війну проти України. Про це в коментарі Главреду заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, заяви РФ про можливі атаки на трасу Київ-Чоп є спробою скопіювати дії України щодо знищення логістики окупантів.

"Україна вже вживає конкретних заходів, спрямованих на те, щоб відрізати російський так званий сухопутний коридор до Криму — трасу Таганрог-Маріуполь-Джанкой. Але тут є дуже велика різниця", — зазначив Новак.

Економіст пояснив, що побудована Росією дорога Таганрог-Маріуполь-Джанкой фактично є єдиним сухопутним маршрутом з РФ до окупованого Криму. Водночас Україна має велику кількість автомобільних і залізничних шляхів зі сходу на захід.

"Атака на одну з таких доріг, зокрема Київ-Чоп, не є настільки критичною і навіть близько не матиме такого значення, як для Росії атаки України по цьому сухопутному коридору", — підкреслив він.

Новак додав, що автомобільний транспорт залишається дуже гнучким, тому перенаправити потік машин на інші маршрути не становитиме проблеми.

РФ не зможе паралізувати трасу Київ-Чоп без допомоги Білорусі

На його думку, для систематичних ударів по трасі Росії довелося б використовувати територію Білорусі.

"Щоб цілеспрямовано атакувати дорогу, її потрібно атакувати масово, безперервно. А це можливо лише з території Білорусі", — зазначив Новак.

Він нагадав, що Білорусь поки що не вступила у війну проти України безпосередньо, хоча у 2022 році надавала свою територію для наступу російських військ і періодично дозволяла використання повітряного простору для атак.

При цьому Україна вже попередила Мінськ про наслідки можливого повноцінного вступу у війну.

"У України є чіткі координати близько 500 цілей, по яких можуть бути завдані удари. У такому випадку за лічені дні може бути знищена вся і без того слабка білоруська економіка", — заявив голова Комітету економістів України.

За його словами, саме тому з військової точки зору реалізувати план перекриття траси Київ-Чоп практично неможливо.

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Як писав Главред, на даний момент ознак масштабного нарощування білоруських військ біля кордону з Україною не фіксується, проте ризик провокацій та можливого вторгнення зберігається. Про це заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Командувач Силами безпілотників Роберт Бровді з позивним "Мадяр" звернувся до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і повідомив, що Україна вже визначила 500 цілей на випадок наступу з боку Білорусі.

Аналітики Інституту вивчення війни попередили, що Мінськ і Москва синхронно формують інформаційний фон, який може стати виправданням для запуску російських ударних безпілотників по Україні з білоруської території.

Чи існує ядерна загроза з боку Білорусі: думка експерта

Військовий експерт і екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що на даний момент немає доказів наявності ядерної зброї РФ на території Білорусі.

За його словами, ядерні боєголовки та ракети-носії зберігаються окремо, а доступ до них мають виключно фахівці 12-го Головного управління Міноборони РФ. Білоруські військові, як стверджує експерт, не беруть участі в обслуговуванні ядерної зброї та задіяні лише у забезпеченні зовнішньої безпеки та логістики.

Експерт також підкреслив, що наразі Білорусь не становить ядерної загрози для України. Він вважає, що застосування ядерної зброї не має практичного сенсу для Росії.

"Застосування ядерної зброї нічого не дасть Росії, в цьому немає сенсу", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

