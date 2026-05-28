Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

У війні відбулися кардинальні зміни, підкреслив конгресмен Джим Гаймс.

Оприлюднено важливі зміни на фронті

Американська розвідувальна спільнота фіксує кардинальні зміни на фронті, де українські війська просуваються вперед.

Про це заявив член комітету Палати представників з питань розвідки Джим Гаймс (Демократична партія, штат Коннектикут), повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"І мені ніколи не подобаються питання про розвідку в такому форматі, але я скажу, що наше розвідувальне співтовариство бачить те, що бачать усі інші, а саме, що в цій війні відбулися кардинальні зміни, і на полі бою українці йдуть вперед. Росіяни незабаром, на більшій частині лінії фронту, будуть в оборонній позиції, не скрізь, але в багатьох місцях, і що наша допомога в цьому відношенні дійсно важлива", – зазначив він.

Гаймс додав, що не любить публічно вдаватися до опису того, що фіксує американська розвідка, але підкреслив, що США "бачать саме те, що бачить решта світу".

"А саме: вражаючі втрати, з якими стикаються росіяни, утримуючи територію, яку вони починають втрачати", – додав конгресмен.

У ЗСУ попередили про можливе посилення бойових дій на фронті

Віктор Трегубов вважає, що армія РФ може готуватися до посилення наступальних дій на окремих ділянках фронту.

Він зазначив, що наразі інтенсивність боїв залишається порівняно помірною. Однак, на його думку, з настанням періоду активного озеленення ситуація може змінитися. Трегубов пояснив, що густе листя та рослинність дають військовим більше можливостей для прихованого пересування та проведення штурмових операцій.

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту "DeepState" заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Олександр Сирський говорив, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

Нагадаємо, військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

