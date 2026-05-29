Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Влупив 4-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
29 травня 2026, 16:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Ця магнітна буря може негативно впливати на самопочуття людини.
магнітна буря
На Україну обрушилася сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала сильна магнітна буря. Вона може негативно вплинути на. Про це повідомляє meteoagent.

Кілька днів потужність магнітної бурі трималася на рівні трьох балів. Однак вона раптово почала зростати.

відео дня

28 травня потужність бурі зросла до чотирьох балів. Сьогодні, 29 травня, вона утрималася на такому ж рівні. Очікується, що 30 травня вона стане 3-бальною, а 31 травня знову посилиться до чотирьох балів.

магнітна буря
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 2 спалахи класу С. Повідомляється, що 29 травня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 64 сонячні плями.

"Магнітна буря такої сили може викликати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і літніх, тому в цей день їм слід бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Влупив 4-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Влупив 4-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Влупив 4-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

16:56Синоптик
По всьому Уралу та в 20 регіонах РФ оголошена ракетна небезпека: є влучання

По всьому Уралу та в 20 регіонах РФ оголошена ракетна небезпека: є влучання

16:56Війна
Шалений стрибок євро: новий курс валют на 1 червня

Шалений стрибок євро: новий курс валют на 1 червня

16:31Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

Мурахи втечуть за одну ніч: дешевий домашній трюк здивує багатьох

Мурахи втечуть за одну ніч: дешевий домашній трюк здивує багатьох

"Ні зелених, ні червоних свят нема": священник розповів, скільки днів святкувати

"Ні зелених, ні червоних свят нема": священник розповів, скільки днів святкувати

На один знак зодіаку чекає багатство в червні 2026: гороскоп на перший місяць літа

На один знак зодіаку чекає багатство в червні 2026: гороскоп на перший місяць літа

Останні новини

18:01

ЗСУ перейшли до контрнаступу: Коваленко назвав "гарячі" напрямки фронту

18:00

Мрія, яку не відклала на потім: як "Аптека 9-1-1" допомагає фармацевтам здобути вищу освіту та будувати кар’єру новини компанії

17:55

"Лунає як "Нам кінець": скандальну Приходько налякав гімн України

17:46

На дні моря знайшли корабель із скарбами, забутими на 300 років

17:39

Кар'єрний злет і прибуток на цілий рік: на кого чекає неймовірна удача з червня 2026Відео

Україна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – КоваленкоУкраїна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – Коваленко
17:31

Економія в авто без зайвих зусиль: одна деталь різко знижує витрату паливаВідео

17:05

Чоловік відчинив старий сарай і побачив те, чого зовсім не очікувавВідео

17:02

Гороскоп Таро на завтра, 30 травня: Тельцям — урок, Ракам — важлива покупка

16:56

Влупив 4-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Реклама
16:56

По всьому Уралу та в 20 регіонах РФ оголошена ракетна небезпека: є влучання

16:39

Сумка до взуття — вже неактуально: як правильно поєднувати речі в образіВідео

16:31

Шалений стрибок євро: новий курс валют на 1 червня

16:25

Посадили один раз — урожай збирають роками: які овочі майже не потребують доглядуВідео

16:19

Про комарів можна забути на все літо: який запах комахи не переносять

15:53

Заплутана головоломка з сірниками, яку розгадає не кожен дорослий

15:36

Жінка переїхала до "країни мрій" і швидко розчарувалася

15:16

"Я жила з нарцисом": екс-дружина Ращука відверто розповіла про розлучення

15:09

Прихильниця Путіна Поліна Гагаріна вимагає зняти санкції: що вона витворяє

14:57

Україну накриє аномальна холоднеча: де вдарить град та посилиться вітер

14:54

Отримала вирок і втратила все: Повалій розплатилася за зраду України

Реклама
14:40

РФ готує новий масований обстріл України: Зеленський попередив про загрозу

14:13

Одна сонячна панель замість електромережі здивувала власників будинківВідео

14:07

"Я дуже економна": відома актриса розповіла про свої витрати у Києві

14:06

"Попа перевернулася": учасниця "Холостяка" постраждала від невдалої пластикиВідео

14:02

Чому полуницю варто замочувати у солоній воді: секрет досвідчених господиньВідео

13:51

Сюмбюль ага з "Величного століття" перетворився на привабливого красеня: як виглядає актор

13:32

Літак Епштейна оглянули через роки і застигли від побаченогоВідео

13:14

"Мої кровинки": Сумська ніжно висловилася про онуків від "російської" доньки

13:14

"Житло для ВПО 60+": літнім переселенцям обіцяють майже безкоштовні квартири

13:12

26-річний поліцейський вистрілив у себе на робочому місці: перші деталі трагедії

13:02

"Ущипни мене, що це не сон": хто стане гостем випуску "Караоке на майдані" до Дня Києва

12:50

Помідори будуть великими і м'ясистими: що обов'язково потрібно зробити в червні

12:43

Білорусь має вступити у війну: чи зможе РФ перекрити трасу Київ-Чоп

12:38

Підживлення огірків у червні: як збільшити врожай і уникнути пожовтінняВідео

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 30 травня: Півням — скандал, Кролям — щедрі жести

12:08

"Не буду блазнівським кузеном": Ніколас Кейдж змінив прізвище

11:56

Чоловік знайшов у землі предмет і не повірив у його справжню цінність

11:56

Останні дні весни будуть особливо холодними: синоптики назвали дату потепління

11:41

Дрони руйнують логістику окупантів: ГУР заблокувало сухопутний коридор до КримуВідео

11:36

В Україні росте диво-гриб зі смаком курятини: де його можна знайтиВідео

Реклама
11:12

Чому 30 травня не можна ходити до лісу: яке церковне свято

11:04

"Ех ти, Дроня": путініст Шаман використав Галкіна і нарвався на відповідьВідео

10:58

Школа знищена вщент: окупанти цинічно атакували прикордоння ЧернігівщиниФото

10:50

Які люди мають зв'язок із вищими силами: дати народження з унікальною енергією

10:43

Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: Бухарест ініціює застосування статті 4 НАТО

10:42

Як правильно користуватися вентилятором у спеку та не нашкодити собі

10:11

"Не можна виключати вторгнення": у ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні з Білоруссю

10:01

Від колорадського жука не залишиться й сліду: чим обробити картоплю у червніВідео

09:55

"Можна без конверта": Нікітюк зробила несподівану заяву про весілляВідео

09:53

Регіони Росії знову у вогні: після атаки дронів палають важливі об’єкти: подробиці

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти