Російська співачка Поліна Гагаріна вважає, що з неї мають зняти санкції, незважаючи на її підтримку війни.

Поліна Гагаріна страждає через санкції ЄС

Європейський суд загальної юрисдикції офіційно зареєстрував позов російської співачки, яка підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну, — Поліни Гагаріної проти Ради Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба судової інстанції, яку цитують російські пропагандисти.

Згідно із заявою, документи були прийняті до розгляду 25 травня. Артистка намагається оскаржити включення свого імені до 14-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу. Зазначимо, що це вже друга спроба співачки домогтися скасування обмежень для себе та своїх пісень.

Перший позов Гагаріна подала ще в 2024 році. Однак на сьогодні рішення у цій справі так і не винесено, розгляд триває.

"Я б спокійно поставилася до накладених на мене санкцій, якби мені не заблокували ті музичні майданчики, де я могла вільно викладати свою музику для моїх слухачів. Саме тому я подала скаргу до суду з прав людини", - скаржиться путіністка.

Незважаючи на відсутність результату за першим зверненням, юристи зірки ініціювали новий процес.

Гагаріна потрапила під 14-й пакет санкцій ЄС 24 червня 2024 року за підтримку терориста Путіна та напад на мирну Україну. Разом з нею до переліку увійшли співак SHAMAN (Ярослав Дронов), актор і телеведучий В'ячеслав Манучаров, актор Іван Охлобистін, телеведуча і депутат Мосміськдуми Марія Кисельова, а також журналіст і видавець Арам Габрелянов. В офіційних документах ЄС зазначалося, що всі ці особи звинувачуються у підтримці політики російської влади, відвідуванні окупованих регіонів Росії та пропаганді "російських цінностей". Формальним приводом для включення Гагаріної до санкційного списку стала її участь у концерті, присвяченому десятиріччю окупації Криму Росією.

У результаті санкцій артистці заборонили в’їзд до країн Євросоюзу та транзит через їхні території, а європейським компаніям — будь-які фінансові операції з нею. Крім того, як пояснила сама Гагаріна, її музичні твори були заблоковані на всіх міжнародних платформах.

Поліна Гагаріна підтримує путінський режим і займається пропагандою, підтримує війну Росії проти України.

Прямо співачка не висловлюється з приводу війни в Україні, але активно бере участь у концертах на підтримку "СВО" та дає концерти в Криму. Зокрема, виступала на путінському пропагандистському концерті "Za Росію!" 18 березня 2022 року, який підтримав окупацію Криму та вбивства українців.

Про особу: Поліна Гагаріна Поліна Гагаріна — російська естрадна співачка, композиторка, фотомодель, актриса кіно, озвучування та дубляжу. Стала знаменитою після "Фабрики зірок". Підтримує терориста Путіна та військове вторгнення Росії у мирну Україну.

