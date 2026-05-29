Україну накриє аномальна холоднеча: де вдарить град та посилиться вітер

Прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода в Україні на вихідних, 30 та 31 травня, буде під впливом малорухомого циклону, тому по всій території прогнозується аномальна холоднеча. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, температурні показники будуть на 5-10 градусів нижчими за кліматичну норму.

"Час від часу проходитимуть короткочасні дощі, які подекуди можуть супроводжуватися дрібним градом та шквалистим посиленням вітру", - додав він.

Погода в Україні 30 травня

У суботу в західних регіонах України протягом доби очікуються помірні дощі, вдень місцями з грозою. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, вдень +17…+22 градуси.

У північних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень по всьому регіону очікуються короткочасні дощі, місцями у супроводі грози. Температура повітря вночі очікується в межах +5…+10 градусів, вдень +11…+16 градусів.

У центральних областях України пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, вдень місцями з грозою. Температура повітря в нічний час становитиме +5…+10 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У південній половині країни, а також на Кримському півострові переважатиме нестійка погода. Пройдуть дощі, можливі грози та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 градусів, вдень +15…+20 градусів.

У східних областях вночі без істотних опадів, вдень пройдуть дощі, місцями з грозою та дрібним градом. Температура повітря в нічний час становитиме +3...+8 градусів, вдень +12...+17 градусів.

Погода в Україні 31 травня

У неділю в західних регіонах України протягом доби очікуються помірні дощі, вдень місцями з грозою. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, вдень +17…+22 градуси, на Закарпатті до +25 градусів.

У північних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень по всьому регіону очікуються короткочасні дощі, місцями у супроводі грози та дрібного граду. Температура повітря вночі очікується в межах +3...+8 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У центральних областях України очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, вдень часом з грозою. Температура повітря в нічний час становитиме +4...+9 градусів, вдень +16...+21 градус.

У південній половині країни, а також на Кримському півострові утримається нестійка погода. Подекуди пройдуть короткочасні дощі, вдень можлива гроза. Температура повітря вночі очікується в межах +7…+12 градусів, вдень +18…+23 градуси.

У східних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройдуть дощі, місцями з грозою та дрібним градом. Температура повітря в нічний час становитиме +3...+8 градусів, вдень +13...+18 градусів.

Скільки протримається холодна погода

Синоптик Іван Семиліт говорив, що прохолодна та нестабільна погода в Україні збережеться до початку літа.

Він додав, що вночі температура повітря становитиме +5…+12 градусів, а вдень місцями буде всього +12…+13 градусів.

"Атмосферні фронти продовжуватимуть впливати на територію України, тому короткочасні дощі та грози періодично повертатимуться, переважно в денні години", - зауважив синоптик.

Погода в Україні - останні новини

Синоптикиня Наталія Діденко повідомляла про суттєве похолодання та дощі 29 травня, що супроводжуватимуться сильним північно-західним вітром. Температурні показники коливатимуться в межах +13…+17 градусів, а на Закарпатті та півдні України до +20 градусів.

Як повідомляв Главред, Діденко також говорила, що останні дні травня в Україні будуть особливо холодними та дощовими, з поривчастим вітром майже по всій території країни. Особливо прохолодно буде у центральних регіонах, де денна температура не перевищить +13 градусів.

Крім того, синоптики заявляли, що початок червня в Одесі буде прохолоднішим за кліматичну норму через вплив прохолодних повітряних мас. Протягом першого тижня температура повітря в регіоні очікується нижчою на 1-2 градуси.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

