Отримала вирок і втратила все: Повалій розплатилася за зраду України

В Україні на Таїсію Повалій чекає тривале тюремне ув’язнення.

Колишню українську співачку Таїсію Повалій, яка втекла до РФ і підтримує війну проти України, засудили до тюремного ув'язнення та конфіскації майна. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За повідомленням правоохоронців, прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді причетність Повалій до підтримки країни-агресора, участі в пропагандистських заходах, а також виправдання збройної агресії проти рідної країни.

"За матеріалами провадження, після Революції Гідності Повалій проживає в Москві, де продовжує творчу діяльність і в 2023 році отримала громадянство Росії. Вона брала участь у концертах на підтримку так званої "своєї" та заходах, присвячених незаконній окупації українських територій, а також системно з’являлася в російських пропагандистських медіа", — повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зрадниця отримала значне покарання — Вінницький обласний суд "нагородив" колишню народну артистку 12 роками позбавлення волі, а також забороною обіймати певні посади строком на 15 років. Крім того, у 2024 році за рішенням ВАКС на користь держави перейшли всі активи Повалій, зокрема кілька земельних ділянок, нерухомість, автомобілі, зброя і навіть права на дев'ять її пісень.

Про особу: Таїсія Повалій Таїсія Повалій — радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік — народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

